深化國際生交流 長榮大學辦多項溫馨亮點活動受好評





強化國際生交流，長榮大學國際事務室推出多項溫馨亮點活動。國際事務室主任李敏瑜表示，活動從114年9月起至12月止，活動內容有文化體驗、節慶陪伴、運動競技、跨文化教職員培訓等，參與人次超過千人，成功營造友善且多元的跨文化學習環境。長榮大學將持續深化跨文化支持服務，打造更友善、更多元、更有溫度的國際化校園。

李敏瑜主任表示，該校在23個國家或地區有172所姊妹校，其中以印尼37所、日本35所最多。為促進來校交流國際生與本地學生的聯誼，進而提升行政團隊的跨文化服務能力，本學期舉辦的亮點活動有Happy Lunch、阿里山文化之旅、台南城市走讀、中秋節月圓相聚、國際學生運動會、國際週、交換生歡送會與聖誕活動、跨文化教職員培訓等。

最受學生喜愛的Happy Lunch於9、10、11、12月舉辦，以電影、節慶文化與生活主題為主軸，讓來自不同國家的學生在輕鬆的用餐氛圍中自然對話，笑聲與故事交織，許多國際生對此充滿溫馨的活動感到特別窩心。中秋節舉辦月圓相聚．心暖同在陪伴活動，邀請學生寫下對家人的思念，並與師生一同分享月餅、祝福與傳統文化，讓遠在異鄉的國際生感受台灣節慶的溫馨。

阿里山文化之旅則帶領學生走訪阿里山，感受鄒族文化、奮起湖小鎮風情與迷糊步道的自然生態，以輕旅行方式探索台灣文化。台南城市走讀活動，學生們走訪老城街巷、至藍染工坊體驗台灣文化、前往台南四草紅樹林綠色隧道旅遊，認識生態保育與旅遊成果，也分享自身家鄉故事，加深跨文化理解並累積珍貴友誼。

國際學生運動會由來自不同國家的學生同場競技，彼此加油與擊掌的瞬間，讓語言不再是障礙，充分展現多元共融精神，也為校園帶來滿滿的活力。國際週「世界快閃！Cultures Pop-Up！」由5國學生設置特色攤位，內容有家鄉味道、手作與文化記憶等，展現各國魅力，吸引師生熱情參與。

來校國際交換生歡送會及奇幻夢境Dream Snowland聖誕活動，為本學期的國際交流畫下溫暖且豐收的句點。學生們在音樂與祝福聲中道別，也把在長榮大學的珍貴情誼帶往世界各地。而跨文化教職員培訓以情境演練與案例討論，強化跨文化敏感度與溝通能力，豐富國際學生在校的支持力量。

