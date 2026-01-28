深化國際視野 大園國小師生參訪臺北貝里斯大使館

▲為拓展學生國際視野並推動國際教育，大園國小師生參訪臺北貝里斯大使館，將課堂所學延伸至真實的國際交流場域，體驗第一手的外交與文化互動。（圖／大園國小提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為深化學生國際視野、落實國際教育，大園國小持續推動「姐妹校互惠機制計畫」。校內外籍教師 Nesya 來自我國邦交國貝里斯，長期在校推動多元文化教學。28日特別帶領三至六年級學生前往臺北市貝里斯大使館進行實地參訪，讓學生將課堂所學延伸至真實的國際交流場域，體驗第一手的外交與文化互動。

▲為拓展學生國際視野並推動國際教育，大園國小師生參訪臺北貝里斯大使館，將課堂所學延伸至真實的國際交流場域，體驗第一手的外交與文化互動。（圖／大園國小提供）

廣告 廣告

活動伊始，由貝里斯駐臺大使梅凱瑟親自致歡迎詞，熱情迎接大園國小師生到訪；隨後由校長劉緯綸代表學校致感謝詞，表達對貝里斯長期支持國際教育交流的誠摯謝意。接著，梅凱瑟大使為師生詳細介紹貝里斯的地理環境、歷史背景、文化特色與風俗民情，並透過生動的說明與互動問答，讓學生對這個中美洲國家有更具體而深入的認識。

▲為拓展學生國際視野並推動國際教育，大園國小師生參訪臺北貝里斯大使館，將課堂所學延伸至真實的國際交流場域，體驗第一手的外交與文化互動。（圖／大園國小提供）

參訪過程中，大園國小學生也向大使館展示姐妹校交流計畫的學習成果，介紹貝里斯的國花、國鳥及具代表性的國家動物，並與梅凱瑟大使進行內容豐富的問答交流。學生們展現充分準備與自信表達，對交流內容表現高度興趣，也從中獲得寶貴的學習經驗。

大園國小與貝里斯 BBSM 小學的姐妹校交流計畫至今已邁入第二年。計畫初期，學生對貝里斯相對陌生，在外籍教師與執行教師團隊的引導下，雙方學生逐步建立學伴關係，透過多元主題進行文化與生活交流。交流內容包括童書接力共讀、在地特色美食分享等，臺灣學生介紹珍珠奶茶的製作方式，貝里斯學生則分享傳統玉米脆餅料理，交流涵蓋學習課程與文化習俗，收穫豐富。

受限於時差因素，雙方多以線上錄影方式進行主題分享，仍不減學生的學習熱情與成效。值得一提的是，貝里斯為中美洲唯一以英語為官方語言的國家，透過姐妹校交流計畫，學生不僅提升英語實際運用能力，也拓展國際視野，進一步認識我國邦交國的文化與傳統。

本次參訪活動在貝里斯大使館的熱情接待下圓滿完成，大使館並貼心致贈每位學生紀念品，為孩子們留下珍貴且難忘的學習回憶。透過實地參訪與長期國際交流，大園國小持續為學生打造多元、真實且具深度的國際學習經驗，落實全球公民素養的培育。