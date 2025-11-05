深化國際觀光交流 馬來西亞旅遊業者至屏東踩線收穫滿滿





為推動南台灣觀光國際化，屏東縣政府特別邀請馬來西亞華人旅遊公會（MCTA）21位業者來台進行為期6天5夜的踩線行程，踩線活動結合屏東自然生態、海洋生態、在地美食與宗教文化體驗等，帶領馬來西亞貴賓體驗屏東的旅遊魅力，並依不同客群開發設計屏東主題式旅遊行程，打造專屬馬來西亞市場的屏東旅遊產品。

首日中午抵達高雄，感受高雄城市的獨特魅力後，當天晚上立即前往屏東恆春，展開屏東一系列的踩線行程。行程內容豐富多樣，包含前往墾丁國家森林遊樂區享受自然生態之美、車城福安宮、東港東隆宮及王船文化館的宗教文化深度探索、大鵬灣單車漫遊的悠閒體驗、小琉球的海洋風情、華僑市場的在地美食文化、三地門部落的原民文化體驗、勝利星村創意生活園區的歷史風貌，以及大花玫瑰休閒農場的農村慢遊風情等。

屏東縣政府表示，此次踩線活動不僅讓馬來西亞旅遊業者對南台灣觀光資源有更深入的認識，也為未來合作開發旅遊商品奠定基礎。多位業者對屏東留下深刻印象，認為此區擁有山海並存的景觀、獨具特色的文化與友善的旅遊環境，極具發展東南亞客源市場的潛力。

縣府強調，未來將持續與高雄市政府攜手合作，透過國際踩線行程與聯合行銷活動，推廣高屏地區觀光品牌，強化國際市場能見度，讓更多國際旅客認識南台灣、愛上屏東與高雄的獨特魅力。

