深化在地連結！臺東縣政府與臺東大學簽署水域運動合作備忘錄

共享資源推動專業培力與水域安全教育

【記者 朱達志／台東 報導】為推動水域運動教育並促進資源共享與專業合作，臺東縣政府教育處今（31）日由蔡美瑤處長與國立臺東大學體育學系，正式簽署「水域運動推廣交流合作備忘錄（MOU）」，雙方將就教師專業增能、人力資源支援及場域與器材共享三大面向展開合作，期望建構安全、優質的學習環境，並逐步提升臺東在全國水域運動領域的標竿縣市。

蔡美瑤處長表示，臺東縣擁有豐富的自然水域條件，具備推展水域運動教育的絕佳優勢及潛力發展。此次與國立臺東大學體育學系結盟，希望結合臺東大學體育學系之學術專業與水域運動人才培育能量，與縣府教育處的基層推動網絡相互支援，有助於強化全縣師生對水域運動的認識與準備，並擴大學生接觸多元運動學習機會。

蔡美瑤處長指出，依據本備忘錄，雙方將推動以下重點合作項目：(1)專業人才培力：辦理水域運動及安全教育培訓課程，並互供參訓名額，提升基層教師與專業教練之專業知能。(2)專業人力支援：縣府推動水域運動課程與活動期間，臺東大學將視需求提供專業人力協助，促進教學與實務，落實產學交流。(3)設備與場域共享：依互惠原則共享水域運動場地、器材與設備，優化教學空間與學習資源配置，使學子能接觸更先進、多元的教學器材。

蔡處長強調，水域運動推展不僅著重技能學習，更重視水域安全意識與正確風險觀念的培養。透過本次合作機制，除可提升課程專業度與教學品質外，亦能激發學生學習興趣，使水域運動在「安全、專業與實踐」三層面同步強化，更能大幅提升體育教學的專業成效，達成「親師生共好」的目標。



臺東大學體育學系溫卓謀主任表示，透過落實場地與器材的共享，不僅能促進教學現場資源交流利用，實質提升學生的學習成效，更能讓雙方資源利用效益最大化，更能擴展水域運動推展廣度與深度，有利於建構臺東縣水域運動發展縱深。

臺東縣教育處指出，此項合作備忘錄效期為三年。未來雙方將在此框架下，持續研議多元合作模式與具體實施細則，確保合作細項能落實於各級學校，期盼透過在地學術機構的專業挹注，使合作效益擴及至各級學校教學現場為臺東培育更多體育與水域運動人才，並深化臺東在全國水域運動的領導地位。（照片記者朱達志翻攝）