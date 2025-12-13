深化地方共生策略 中臺科大USR嘉年華超吸睛 展現深耕跨域實踐力
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】隨著聯合國永續發展目標（SDGs）成為全球教育與產業轉型的核心驅動力，教育部持續推動大學社會責任實踐（USR）計畫，鼓勵各大專校院將學術專業轉化為在地發展動能。中臺科技大學長期深耕臺中大坑地區，結合「醫護專業、智慧管理、民生科技」發展特色，致力於培育具備社會實踐能力的跨領域人才。為具體展現學校與在地社區共生共榮的成果，中臺科大於今（13）日在臺中市北屯區大坑經補庫停車場盛大舉辦「永續UP！大坑×中臺USR在地行動嘉年華」，整合學校USR校務、USR計畫、種子型（USR Hub）團隊及高教深耕計畫「地方特色共生」策略，將大學資源與在地場域緊密鏈結，展現學校在推動區域發展與人才培育上的深厚底蘊。
活動由中臺科大「原瘋社」樂舞表演揭開序幕，現場氣氛熱烈。中臺科大校長陳錦杏開幕致詞表示，學校不僅是知識的殿堂，更是社區健康的守護者與在地文化的傳承者。此次嘉年華亮點十足，活動特別邀請「國姓鄉長流社區排舞班」與「太平區宜佳里太鼓隊」進行表演，這兩支團隊分別是中臺科大USR與USR Hub計畫在實踐場域中陪伴長輩進行健康促進與活躍老化的具體成果，展現「青銀共學」的溫馨畫面。
現場攤位更將學術專業轉化為趣味體驗，「USR咖啡智慧革命」師生將國姓鄉的咖啡與客家鹹擂茶帶入大坑，示範手沖技藝並結合科學原理展示靜電與環安知識；「USR Hub彩虹義診團」則提供專業的血壓血糖檢測及甲狀腺超音波體驗，讓民眾在逛嘉年華的同時也能享有專業級健康篩檢；針對親子族群設計的「USR Hub美癒童行」則透過寶特瓶保齡球與環保紙飛機DIY，寓教於樂地傳遞資源循環與永續環保理念。
此次嘉年華不僅是一場單日的活動，更是中臺科大長期深耕在地的縮影。透過「USR Hub文化價值鏈」現場展示文化意象的版畫創作，將在地記憶保留的同時更賦予其新的藝術生命。這種將「專業知識」與「在地需求」精準對接的模式，正是中臺科大推動USR的核心策略。從國姓鄉的咖啡產業加值，到大坑社區的健康照護網，學校透過跨系所的師生團隊，打破校園與社區的藩籬，讓學生在真實場域中解決問題，不僅提升學生的實務能力，更實質協助地方產業升級與社區健康意識的提升，具體實踐大學作為「地方智庫」與「發展夥伴」的重要角色。
中臺科大秉持「技術專業、人文關懷、永續創新、社會服務」的辦學理念，此次嘉年華正是這些理念的具體實踐。以技術專業為根基，提供精準的醫療檢測與產業技術輔導；以人文關懷為核心，透過陪伴長者與文化保存溫暖人心；以永續創新為方向，推動環保教育與產業加值；以社會服務為使命，將大學資源無私回饋於在地。本次活動以健康促進活動呼應「SDG 3良好健康與福祉」，同時也實踐「SDG 11永續城鄉和社會」與「SDG 17促進目標的夥伴關係」，建立起大學、社區與產業的緊密夥伴關係。未來，中臺科大將持續攜手產官學界與校友力量，深化USR影響力，讓永續發展的種子在每一位師生與居民心中生根發芽。
