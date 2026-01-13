深化地方文化特色 新北社造獎補助及人才培力即起報名

【記者葉柏成／新北報導】獎補助金額高達370萬元的新北市文化局「社區營造獎補助計畫」徵件起跑，即日起至2月25日止，只要年滿18歲即可參加，立案團體或企業行號也可申請，通過複審就有機會獲得實踐青年社造獎勵金或營造點補助款。

文化局長張䕒育表示，社區營造讓居民有更多機會共同參與社區大小事，進而培養對地方的認同與歸屬感。近年來，社區營造呈現多元且貼近生活的樣貌，從樂齡數位生活，到原住民族族語復興活動，或邀請街坊鄰居一同將廢棄物轉化為創意素材，製作成地方活動的特色服裝。這些充滿創意的行動，展現出社區居民的凝聚力，也體現社區營造走入日常、深化地方文化特色的成果。

《圖說》汐止夢想社區余美英老師邀請街坊鄰居一同將廢棄物轉化為創意素材，製作成地方活動的特色服裝。〈文化局提供〉

她說，為了鼓勵更多人參與社區營造，文化局規劃一系列免費的人才培力課程，自1月17日起開課，課程內容以實務案例搭配主題式討論，藉由講師引導與社區間經驗交流，協助民眾將自身對於社區的想像化為實際提案，也可在課程中認識更多志同道合的夥伴，找到資源與支持。

《圖說》新北市文化局舉辦一系列人才培力課程，由講師引導與社區間經驗交流，協助民眾將自身對於社區的想像化為實際提案。〈文化局提供〉

115年度「青年參與社造行動獎勵計畫」與「社區營造點補助計畫」收件至2月25日，「人才培力課程」，自1月17日開課，相關報名及獎補助須知規定，可在文化局官網-社區營造-獎補助計畫專區https://gov.tw/yXw查詢，或鎖定「新北市社造中心」https://reurl.cc/oK3x0q臉書專頁。