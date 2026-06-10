深化城市行銷研究 北商大今年透過六都論壇展開選前政策討論
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
持續推動城市行銷研究，國立台北商業大學繼去年11月10日舉辦城市行銷論壇後，今年將進一步擴大至六都舉行系列論壇。由於年底正逢縣市長選舉，城市治理、消費結構、產業發展與生活品質等議題，勢必成為地方政策討論焦點，也讓北商大以數據驅動城市研究的布局備受關注。
為進一步深化城市經濟、城市行銷與地方治理研究能量，北商大今年4月斥資約3萬美元購置Oxford Economics牛津經濟研究院城市資料庫。該資料庫涵蓋全球主要城市的經濟、人口、產業與消費資料，可支援跨城市、跨國家與跨時期比較分析，為城市發展研究提供更完整的國際數據基礎。
北商大校長任立中9日發表「消費結構與城市經濟發展」研究成果，運用Oxford Economics城市資料庫，分析亞洲15個代表性城市自2004至2025年長達22年的消費支出資料，涵蓋食物、服飾、居住、交通、教育、娛樂與醫療健康七大消費類別，並以城市實質GDP為研究對象，探討消費結構對城市發展的影響。
本場論壇由台灣大學國際企業系名譽教授、北商大伊雲谷講座教授陳厚銘主持。陳厚銘表示，任立中運用Oxford Economics資料庫進行研究並發表成果，具有重要示範意義，不僅展現北商大強化實證研究與資料分析的決心，也將帶動校內更多師生投入城市行銷、城市治理與城市經濟發展相關研究。
任立中指出，傳統城市發展研究多偏重人口規模、產業產值、招商成果與基礎建設，但真正影響城市競爭力的關鍵，還包括居民「把錢花在哪裡」。消費結構不只是生活型態的反映，更是城市發展階段、政策資源配置與治理能力的重要指標。
研究採用分量迴歸模型，突破傳統平均值分析的限制，觀察不同發展階段城市的消費結構如何影響GDP。研究結果顯示，娛樂、交通與醫療健康支出對城市GDP具有明顯正向效果。其中，娛樂消費所代表的文化體驗、休閒活動、觀光服務與生活品質需求，已成為推動城市經濟成長的重要力量；交通消費則反映城市移動效率與基礎建設仍是支撐經濟活動的重要條件。
相較之下，食物消費比重呈現負向關係。研究指出，並非代表食物消費不重要，而是當城市消費仍高度集中於基本生活支出時，往往反映所得水準與消費升級仍有提升空間。城市越成熟，居民消費越會從基本生活支出，轉向娛樂、健康、教育、交通與居住品質等更高層次需求。
在政策建議上，新興型城市應降低居住負擔、擴大交通投資；轉型型城市應降低教育支出對家庭的壓力，並推動人才培育與住宅市場平衡發展；成熟型城市則應積極發展醫療旅遊、文創體驗、高齡樂活與高品質服務經濟。
陳厚銘指出，Oxford Economics城市資料庫不僅可用於單一城市分析，更可進行國際比較，深入探討不同國家的文化、消費行為、價值觀與城市生活型態差異，也能進一步分析政府政策、城市發展軌跡與未來治理藍圖。對北商大而言，這不只是購置一套資料庫，而是建立以數據、理論與政策對話為核心的城市行銷研究平台。
隨著今年城市行銷論壇擴大至六都舉行，相關研究成果有望成為地方政府制定城市政策的重要參考。尤其年底縣市長選舉將至，交通、住宅、教育、醫療、文化觀光與生活品質都將成為選民關心的議題。運用數據看見城市問題，並透過消費結構掌握市民需求，將成為各城市提出發展願景的重要課題。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
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