深化城市DNA 嘉市114年度童軍運動會

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】運動是嘉義市的城市DNA，嘉義市政府長期推動各項運動政策，為市民的健康打下良好基礎，更從兒童階段扎根，豐富孩子的多元學習，今（7）日在蘭潭國中舉行「嘉義市114年度童軍運動會」，由嘉義市長黃敏惠、嘉義市16所學校及多個社區童軍約350人齊聚一堂，場面盛大熱鬧，充分展現嘉義市「校校有童軍」的深耕成果。

黃敏惠市長表示，身為現任嘉義市童軍會理事長，嘉義市積極推動童軍教育，期盼每位孩子都能在童軍活動中找到自信、紀律與希望。同時也肯定所有童軍夥伴、各校師長與志工夥伴的陪伴與支持，是推動童軍教育不可或缺的力量。勉勵今日參加的童軍夥伴們從「做中學」、「學中做」，並在今天活動中體現童軍諾言與精神，展現助人為善與團隊合作的力量，在合作中培養勇氣，在探索中學習自信。

黃敏惠市長也提到，今年正值諸羅建城321年，是嘉義回顧歷史、展望未來的重要時刻。12月12日至28日將辦理「320+1嘉義市城市博覽會」，每一位童軍夥伴，都不只是活動的參加者，更是嘉義城市故事的重要見證者與書寫者。童軍展現的紀律、合作與勇於挑戰的精神，象徵著嘉義前進的力量，讓我們一起「共同寫歷史，作伙拚未來」，建構一座「全齡共享、世代宜居」的幸福城市。

教育處郭添財處長表示，嘉義市在現任及歷任理事長的努力推動下，童軍教育成果十分豐碩，不僅學生參與層面持續擴大，各童軍團活動也相當活絡。期許未來嘉義市各級學校都能全面發展童軍教育，童軍夥伴更要以新思維主動出擊，把童軍精神推廣至社會每個角落，並善用新時代媒體與科技，讓童軍教育在嘉義深耕茁壯、再創新頁。

今年運動會內容豐富，包含趣味競賽、童軍技能競賽及混合大隊接力等活動。在黃敏惠市長帶領顧問及校長完成隊伍檢閱後，精彩的競賽隨即展開。童軍夥伴在活動中互相學習，培養團結與向心力，更透過實作習得童軍基礎技能。活動現場氣氛熱烈，參與童軍都玩得盡興，度過充實又難忘的一天，並深刻體會到團隊合作的真諦。

圖：今（7）日在蘭潭國中舉行「嘉義市114年度童軍運動會」，由嘉義市長黃敏惠、嘉義市16所學校及多個社區童軍約350人齊聚一堂，場面盛大熱鬧，充分展現嘉義市「校校有童軍」的深耕成果。（記者吳瑞興翻攝）