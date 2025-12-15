深化場域學習 國教署徵集戶外教育教材

記者劉昕翊／綜合報導

教育部國教署今年辦理「國中小戶外教育教材徵集計畫」，分為「場域探索組」與「主題課程組」，提供總獎金新臺幣40萬元，鼓勵全國教師與教學團隊研發高品質戶外教育教材，獲選作品將公開出版，供各校推動戶外教育課程使用；報名至明年1月30日止。

國教署表示，近年持續推動戶外教育，建置全國300多處可運用之學習場域，並補助學校規劃多元課程、走讀活動及跨域探究課程，而為擴增教材資源量能，今年更透過公開徵件方式邀請教師參與教材開發，規劃「場域探索組」與「主題課程組」，可跨組報名，個人最高可獲1萬元、團體最高可獲10萬元，期使優質教案能更具系統性並擴散至全國校園，提升戶外教育的可近性與可運用性。

為協助教師在設計教材時有更多示例可參考，114學年度由10所戶外教育基地學校發展課程模組，根據「社區導向」及「機構導向」2種類型示範，其中，社區導向基地學校方面，彰化縣鹿東國小以「風動鹿仔港－美鹿萬花筒」課程為主軸，由鹿港上元紅文化出發，引導學生走讀九曲巷、探索米食飲食脈絡，培養文化理解與在地認同。

另外，在機構導向基地學校中，臺南市億載國小漁光分校結合安平古蹟、漁光島與德陽艦園區，發展「優遊安平海洋漁光島」課程，讓學生以探究方式理解海洋文化與地方特色。國教署強調，此次教材徵件希望在既有課程示例基礎上，匯集更多具系統性、可操作性以及可供校園直接運用的戶外教育教材，協助各校依場域特色與校本需求規劃合適課程，並提升學生情境探究、場域學習、自主學習與問題解決能力。

臺南市億載國小漁光分校結合安平古蹟、漁光島與德陽艦園區，發展「優遊安平海洋漁光島」課程，讓學生以探究方式理解海洋文化與地方特色。（教育部提供）

彰化縣鹿東國小由鹿港上元紅文化出發，引導學生走讀九曲巷、探索米食飲食脈絡，培養文化理解與在地認同。（教育部提供）

教育部國教署辦理「國中小戶外教育教材徵集計畫」，報名至明年1月30日止。（教育部提供）