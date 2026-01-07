深化學用合一成果 虎科大3生榮獲教育部技職之光

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】教育部日前舉辦第二十一屆「技職之光」頒獎典禮，表彰技職教育體系中於專業技能與實務表現具卓越成果的師生與團隊。國立虎尾科技大學今年共有3名學生榮獲「技職傑出獎」，在專業證照領域表現亮眼，充分展現技職教育學用合一的培育成果。

教育部表示，「技職之光」獎項分為「競賽卓越獎」與「技職傑出獎」兩大類，旨在鼓勵學生於專業技能、創新研發與實務成果等面向持續精進，突顯技職教育特色，並呼應教育部推動技職再造與深化產學接軌等政策方向。

其中「技職傑出獎」聚焦學生在發明創新、專業證照及其他具代表性成果的表現，強調與所學專業及產業需求的高度連結。本屆虎科大獲獎學生包括機械與電腦輔助工程學系曾昱龍、鄒瀚庭，以及自動化工程學系許壬瀧，三人於在學期間積極精進專業技能，考取多張乙級專業證照，展現精密製造與智慧機械相關領域的實務能力。

虎尾科技大學校長張信良表示，技職教育的核心在於透過實作訓練、技術落地與證照制度，讓學生能適時檢驗學習成果，並持續設定新目標精進能力。虎科大長期配合教育部技職政策，結合實作導向課程、證照培訓與產業合作，建構完整的人才培育體系，協助學生在畢業前即具備產業可即時採信的專業能力，落實技職教育支撐國家產業發展的使命。