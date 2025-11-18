深化學術合作交流 中國醫藥大學與馬來亞大學兩牙醫學院辦研究生研討會

分享高齡牙科與微創治療新知，中國醫藥大學與馬來亞大學兩牙醫學院舉辦第６屆聯合研究生研討會。（圖/中國醫藥大學提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】中國醫藥大學牙醫學院院長傅立志於日前邀請馬來西亞馬來亞大學（Universiti Malaya,UM）牙醫學院Prof.Dr.Shani Ann Mani與Prof.Dr.Jacob John兩位蒞校參訪並發表專題演講，深化兩校學術合作交流。

馬來亞大學Prof.Dr.Shani Ann Mani 以〈From Decay to Defense: Managing Deep Caries in Young Permanent Teeth〉為題，分享深層齲齒治療的最新趨勢。她指出，近年 科技發展與生醫材料的進步，使臨床治療能更符合微創（minimally invasive）理念，大幅提升活髓治療（vital pulp therapy）的成功率，對年輕恆牙的保存具有關鍵意義。

Prof.Dr.Jacob John則以〈Challenges and Innovations in Geriatric Dentistry〉解析高齡牙科面臨的挑戰。他強調，全球人口老化與銀髮族快速增加是不可逆的現象，高齡者常見的多重系統性疾病（multimorbidity）對口腔健康影響深遠。因此，牙科醫師在擬定治療計畫時需具備更周延的評估與監測能力，並在臨床處置過程中對突發生理變化具備即時判斷及應變之能力，以確保治療安全與品質。

中國醫藥大學（CMU）與馬來西亞馬來亞大學（UM）於2020年兩校簽訂MOA，每年共同舉辦CMU–UM Joint Postgraduate Research Symposium聯合研究生研討會，今年於10月31日舉行第6屆會議，主題為「Converging Frontiers: Biomedical Engineering in Modern Dental and Health Researches」，以實體及視訊方式進行，本屆共有4位研究生進行口頭報告，並有11位研究生參與E-Poster展示，展現兩校在牙醫與健康科學領域的研究能量與跨國合作成果。

傅立志院長表示，此次馬來西亞馬來亞大學牙醫學院兩位教授的蒞校來訪與專題演講，不僅促進CMU與UM之間的深度交流，也為中國醫藥大學牙醫學院師生帶來重要的國際視野與最新臨床與研究趨勢。