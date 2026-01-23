深化專業！屏東縣政府消防局繩索救援交流賽

為了深化消防繩索救援專業、拓展國際實務交流，屏東縣政府消防局舉辦為期三天的「繩期」繩索救援國際邀請賽，邀請來自香港、日本、泰國、連同本島共計22支繩索救援隊，同場切磋。而日前基隆發生大火事件，屏東縣長周春米也連同參賽人員，共同為殉職消防員默哀。

基隆奪命火警 周春米率全體為殉職消防員默哀

「繩期」繩索救援國際邀請賽23號在屏東正式展開，屏東縣長周春米也特地到場，但一開始就先為21日基隆大火英勇殉職的消防員默哀30秒。隨後活動正式開始，這回屏東縣消防局舉辦的繩索救援賽事，打造高規格國際交流平台總共邀請來自香港、日本、泰國、連同本島外島共計22支繩索救援隊。

全場共同為基隆大火英勇殉職的消防員默哀30秒。圖／台視新聞

屏東縣長周春米表示，每一次消防弟兄救援就是在關鍵的時刻，如果能夠在關鍵時刻充分展現能量，包括繩索救援能夠發揮它們的功能，因此非常的榮幸能夠舉辦這樣的比賽。

大家都很期待要同場切磋，賽事也將藉由高擬真競賽關卡，讓隊伍間深度技術交流，各方參賽隊伍都有長期執行山域高空、特殊地形的救援任務，這回不僅和國際間相互精進繩索救援技巧，也盼持續精進消防救災量能。

