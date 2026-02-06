深化廉政教育 新北環保局結合實務宣導推動清廉治理

新北環保局辦理財產申報抽籤強化基層清廉防線。（圖：新北環保局提供）

為保障第一線執勤人員免於誤觸法規風險，新北環保局持續推動廉政教育與宣導作為，針對清潔隊員、環保稽查員及相關公務人員，透過實務案例解析，將艱澀法規轉化為清楚易懂的工作指引，落實「廉潔自持、便民利民」核心精神。

環保局表示，第一線同仁在執行環境保護及稽查業務時，常需面對業者關說、受贈財物或違規取締所帶來的壓力，特別針對與民眾互動頻繁的清潔隊員，蒐集實務違失案例進行宣導教育。一一四年間共辦理十二場次廉政宣導，涵蓋新進人員、環保稽查員及清潔隊員等，獲得基層正面回饋。石碇區清潔隊陳姓隊員表示，透過宣導能更清楚掌握法規界線，執勤時更安心；林口區清潔隊張姓隊員認為，實例說明讓法規不再生硬，對實務工作相當受用。

此外，財產申報透明亦為廉政推動重要環節。環保局辦理「一一四年度公職人員財產申報實質審查抽籤作業」，依規定以百分之十比例隨機抽出人員進行實質審查，並比對前後年度財產狀況，持續強化廉能治理與監督機制。環保局再次提醒，稽查人員執勤時應嚴守法定程序，避免因疏忽或外在干擾衍生法律風險；也呼籲民眾，春節前後請勿致贈禮品或紅包予清潔隊員，一聲「謝謝」與一個微笑，就是最溫暖且合規的新年祝福。