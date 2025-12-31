深化性別平權 南市社會局推動左鎮女路走讀





為深化性別平權於地方的實踐，臺南市政府社會局延續國家婦女館「女路啟航」精神，持續推動女路行動於各行政區落實，陪伴在地社區重新看見女性在生活場域中的身影與貢獻。透過走讀、踏查與內容爬梳，將女性日常經驗轉化為可行走、可述說的公共路徑，讓性別平權不僅停留在政策層次，更實際走進地方、走入人們的生活之中。

黃偉哲市長表示，臺南市積極回應中央推動性別平等的願景，將「女路」視為一座連結過去與未來的橋樑，不只是一條走讀路線，也是對這片土地上每一位女性的致敬。臺南擁有多元豐富的女性敘事，左鎮女路進一步展現了女性與地方的緊密連結，呈現她們在家庭與勞動參與的多重貢獻，藉此深化對性別平權、在地連結與參與的理解，共同促進性別友善社會的落實與發展。

社會局長郭乃文表示，左鎮女路是臺南落實性別平權的重要行動，透過女路導覽培力與共學課程，陪伴在地婦女從參與者轉化為故事的述說者，讓導覽不只是知識傳遞，更是婦女自我發聲與社區參與的實踐。

臺南市左鎮女路以深入探索在地女性生活為特色，結合巷弄田野的踏查與故事敘說，讓參與者能親身感受女性經驗及土地的連結，與在地居民一同理解歷史脈絡、重現過往女性足跡的體驗互動，並轉化為生動的地方記憶，讓女性的角色和身影得以展現。邀請所有人踴躍預約，用腳步感受她的故事，聆聽那些在日常中的生命印記，也讓性別平權理念在生活中被看見、理解與傳承。

臺南、左鎮女路導覽資訊與申請方式，請洽臺南市政府社會局、臺南市永華/玉井婦女福利服務中心了解及預約。歡迎有興趣的民眾加入官方LINE帳戶【@612hnpft】或洽詢【臺南市婦女福利服務中心】臉書粉絲專頁，了解詳細資訊，共同關心婦女福利及權益。服務專線：06-2985885。

