深化性平教育根基 國教署跨校培育種子教師

講師李佩珊專業授課

完成三階段培訓工作坊之承辦單位及種子教師大合照

國立和美實驗學校王婕主任帶領種子教師性平課程實作

教育部國教署為落實《性別平等教育法》精神，自107年起委請國立和美實驗學校成立「高級中等學校性別平等教育資源中心」，致力於性平教學資源的開發與師資專業成長。為了進一步強化校園教學量能，並自去年(114年)10月至今年(115年)1月陸續舉辦課程與教學種子教師初階、進階及高階培訓工作坊，共34位教師齊聚一堂，展現教育現場對性別平等議題的高度重視。

性別平等課程與教學種子教師培訓工作坊旨在培養具備校本課程研發及多元學科融入能力的專業種子教師。課程內容從性別平等教育教材編選示例出發，探討如何將性平意識轉化為實質教材；進一步延伸至素養導向命題及學習成效評量，確保教學目標落實；此外，更強調課程實作發表與專業社群的運作分享，透過教學實務的深度對話，激盪出更具創意的教學方法。

為了引導種子教師開發高品質教學資源，三階段的培訓集結學術與實務界專家共同指導。學術端由國立臺灣大學葉德蘭教授、國立彰化師範大學林千惠教授及國立臺南大學性別培力及性平事件防治研究中心呂明蓁主任提供理論框架與評量專業指導；實務端則由國立和美實校、國立旗山農工、高雄市立左營高中、新北市立新店高中、國立臺南一中、國立家齊高中、國立宜蘭特教、國立基隆女中、國立臺南女中、國立南投特教、國立土庫商工及國立曾文農工等校之資深優秀教師帶領實作。在專家團隊指導下，114學年度種子教師培訓預計產出34件具備跨領域特色之教案示例，涵蓋各類學科領域：語文領域4件、數學領域2件、社會領域5件、綜合活動領域5件、藝術領域4件、科技領域1件、健康與體育領域1件，以及特殊教育6件與群科6件，希望藉由多元教學模組的實踐，深化校園性別平等教育。

國教署表示，透過初階、進階至高階的系列培訓，旨在培育具備性平專業輔導能力的種子教師，未來這些種子教師將協助推動性別平等教育融入各學科之課程與教學，並參與課程發展、試題研發及宣導推廣工作。期盼透過建置完善的諮詢輔導專業支持機制，將性別平等價值深植校園，營造友善、平等且尊重的教育環境。