深化我與鳳凰城合作 林佳龍：打造韌性供應鏈

美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌(Kate Gallego)率團訪台，外交部今天(14日)表示，歡迎蓋蕾歌三度訪台，我方期盼持續與鳳凰城市及亞利桑納州深化夥伴關係，攜手推動供應鏈韌性、產業合作與雙向投資，共同促進台、美經貿關係穩健發展。

外交部長林佳龍13日晚間設宴款待訪團。林佳龍表示，台灣在半導體、人工智慧及先進製造等高科技產業具備關鍵優勢，在全球供應鏈中扮演重要角色，也是美國在科技領域值得信賴的合作夥伴；鳳凰城及亞利桑納州近年已成為我國企業在美重要據點，雙邊高科技產業合作成果持續拓展。

林佳龍指出，星宇航空開啟台北與鳳凰城的直航班機，將有助促進人流、物流與資金往來，強化產業鏈結，台灣也會與鳳凰城持續推動產業合作及人才交流，深化雙邊夥伴關係，打造更具韌性的高科技供應鏈。

蓋蕾歌表示，值此台美高科技產業合作發展重要時刻，此行彰顯鳳凰城與台灣的緊密夥伴關係，隨著台積電宣布在美投資1,650億美元，鳳凰城將與台灣攜手深化高科技合作並確保供應鏈韌性，同時期待雙方持續推動教育、培訓合作及青年交流，並在航太及生技醫藥等前瞻科技領域拓展合作機會，讓雙方人民共享合作成果。