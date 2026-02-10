深化救災安全 新北消共識營強化執勤防護

《圖說》新北消今日於緊急應變指揮學院(ERCA)辦理「救災安全共識營」。〈消防局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】強化第一線消防人員安全意識，深度探討火場救災模組運作跨大隊作業機制！新北市消防局今（10）日於緊急應變指揮學院(ERCA)辦理「救災安全共識營」，規劃三梯次訓練，透過邀集外勤全體幹部研討與交流，凝聚對於救災安全之共識。

消防局長陳崇岳表示，消防工作雖具高度風險與使命感，但「保障自身安全」始終是執行救援任務的前提，期勉每位同仁將安全觀念內化為執勤本能。消防局亦持續積極添購新型救災裝備器材與車輛，並辦理指揮官、安全官等各層級專業訓練，持續精進救災專業，打造安全、有韌性的消防體系。

他指出，訓練係因應現行在隊人力配置及災害型態日益複雜多變的趨勢，特別就跨大隊協作機制進行研討，強化各單位間的溝通與整合能力，確保於聯合救災時，能依循標準化救災模組迅速銜接，提升指揮調度效率。在有限的消防量能下，透過制度化流程與默契培養，發揮最大整合戰力，以因應高強度、高風險之災害現場。

《圖說》消防局長陳崇岳期勉每位同仁將安全觀念內化為執勤本能。〈消防局提供〉

此外，為落實消防職業安全改革，消防局持續推動職安風險評估機制，核心聚焦於落實消防法「安全衛生防護專章」相關規定。透過系統化的危害辨識與風險分析，針對火場救災、高風險化學災害事故等情境進行盤點。

同時，保障消防人員之退避權與資訊權，建立從「事前預防辨識」到「救災安全管控」的完整體系。藉由定期模擬演練與自主檢核，逐步將職安文化深植於各項執勤環節，兼顧公共安全與基層權益。