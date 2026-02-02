深化智慧製造工廠資安 眾至資訊捐贈攻防演練設備予中興大學

捐贈儀式大合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為支持智慧製造與資訊安全人才培育，眾至資訊股份有限公司與國立中興大學資通安全研究與教學中心(TWISC@NCHU)合作，2月2日捐贈與工業電腦大廠艾訊（Axiomtek）共同建置之 IT/OT 資安攻防演練設備，提供學校作為智慧工廠教學與研究使用，協助學生深入了解智慧製造場域中的資安防護流程。

眾至資訊王常帆總經理表示，本次捐贈設備以實際智慧工廠環境為設計基礎，整合營運技術（OT）與資訊技術（IT）之網路架構，透過情境模擬方式，呈現工業現場中常見的資安威脅。展示內容模擬當內部設備因插入帶有惡意程式的 USB 裝置而觸發資安事件時，系統如何即時偵測異常行為，並啟動防禦與隔離機制，讓學生能清楚理解資安事件的發生過程與因應方式。

透過整合式威脅管理（UTM）設備與交換器的協同防禦架構，系統可精準判斷異常來源，立即隔離受影響的設備與連線，有效防止惡意程式在內部網路中擴散，確保其他 IoT 設備與系統維持正常運作。學生可藉由實際觀摩與操作，了解智慧工廠如何在不中斷營運的前提下，建立穩定且具韌性的資安防護機制。

此外，系統亦結合雲端與地端管理平台，透過安全連線進行設備監控與事件通報，讓學生認識現代工業場域中，如何運用集中管理與即時監控，強化對智慧製造整體架構的理解。

眾至資訊股份有限公司為臺灣在地深耕資訊安全領域多年的資安解決方案公司，長期專注於網路防火牆、郵件安全、網路防護與資安管理技術，並積極投入 IT/OT 資安整合，協助企業因應智慧製造與數位轉型所面臨的資安挑戰。其產品與解決方案廣泛應用於政府機關、教育單位與各產業場域，致力於打造穩定、安全且可信賴的網路環境。

中興大學資通安全研究與教學中心主任王行健特聘教授表示，資訊安全是智慧工廠與數位產業永續發展的重要基礎。企業除持續投入技術研發外，也有責任將產業實務經驗回饋教育現場。未來將持續透過產學合作、設備支持與技術交流，協助學校培育兼具理論與實務能力的資安與智慧製造人才，為產業與社會創造長期價值。