深化會務職訓交流 新北市職總工會拜訪宜蘭縣總工會

《圖說》新北市職業總工會拜訪宜蘭縣總工會合影。〈新北職總工會提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市職業總工會為促進工會間的經驗交流與會務發展，理事長吳添淵今（30）日偕多位理監事，專程前往宜蘭拜訪宜蘭縣總工會，進行觀摩與座談交流活動，雙方就如何提升工會專業能量、擴大勞工服務面向及加強職能培育等議題深入討論。

吳添淵表示，交流除就會務推動進行意見交換外，新北市職業總工會一行也實地觀摩宜蘭縣總工會辦理職業訓練、TTQS訓練品質系統及技能檢定的執行流程，雙方就如何提升工會專業能量、擴大勞工服務面向及加強職能培育等議題深入討論。

廣告 廣告

他說，此次拜訪不僅加深兩縣市工會間的情誼，更讓新北市職業總工會理監事們獲得寶貴的會務推動與職訓實務經驗，未來將持續加強合作與資訊分享，共同為勞工權益與技能提升努力。

《圖說》宜蘭縣總工會分享實務經驗與心路歷程。〈新北職總工會提供〉

參訪獲得宜蘭縣總工會由理事長蔣嘉峰、榮譽理事長陳成發及秘書長何政杰等幹部代表接待。並由聽取簡報介紹宜蘭縣總工會的發展沿革、大樓興建歷程，以及在申請設立職訓中心、推動職業訓練與「即測即評」技能檢定過程中的努力與挑戰，分享實務經驗與心路歷程。