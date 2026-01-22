深化未來關鍵力 花蓮啟用跨域思維互動體驗館

合影

讓科技教育向下扎根，花蓮縣政府於花蓮縣運動休閒園區規劃設立「跨域思維互動體驗館」，以「動手操作、跨域整合、主動探索」為核心，透過沉浸式與互動式設計，引導學生在體驗中培養觀察、思考與解決問題的能力。



跨域思維互動體驗館，迎賓區設置大型互動視覺牆，結合花蓮山海意象與數位科技，營造科技與在地文化交融的學習氛圍；核心互動學習體驗區結合體感、觸控與機械結構操作，將數學、科學與邏輯概念轉化為可實際操作的學習任務，提升學生學習動機並呼應課綱精神，協助學校推動跨領域教學。另設有沉浸式劇場空間，運用曲面影像與 AR／VR 科技，打造虛實整合的學習情境，並結合機器人與自動化展示，引導學生認識科技原理，激發對科技應用與未來學習的想像。



花蓮縣政府教育處表示，跨域思維互動體驗館開放親子參觀體驗，未來，場館也將作為學校校外教學、親子共學與科普推廣的重要據點，陪伴孩子在探索中學習、在體驗中成長。