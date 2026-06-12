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位在東非西北邊、擁有將近600萬人口的"索馬利蘭共和國"，是台灣在東非，非常重要的民主盟友。雖然兩國沒有正式的外交關係，但從2020年開始，兩國就互設代表處。在歷經了兩任駐台大使，索馬利蘭駐台代表處，正式從原本的內湖舊址，遷入到天母的使館特區。

外交部次長吳志中、索馬利蘭駐台大使，手持剪刀，為新的外交使館代表處剪綵，各國的外交人員也前來，送上祝賀。外交部次長吳志中：「2020年台灣與索馬利蘭基於自由民主，與人權的共同價值互設了代表處，隨著這一重要里程碑的六週年即將到來，我們共同回顧雙方緊密且豐碩的合作成果。」索馬利蘭駐台大使Mahmoud Adam JamaGalaal：「台灣跟索馬利蘭之間的關係，你們在兩國與人民之間的貢獻，都是相當的巨大。」

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深化東非情誼！ 索馬利蘭代表處進駐天母使館特區

索馬利蘭駐台代表處，正式搬進天母外交使館。（圖／民視新聞）

索馬利蘭位在於東非"非洲之角的西北邊，擁有將近600萬人口。雖然我國跟索馬利蘭沒有正式的外交關係，但雙方從2020年開始，互設代表處。今年四月，總統賴清德首次訪問非洲國家史瓦帝尼。當時位在4千多公里遠的索馬利蘭，還透過外交社群平台貼出，索馬利蘭共和國政府，誠摯祝賀賴清德總統閣下，首次出訪非洲。歷經兩任的駐台大使，索馬利蘭代表處也從內湖舊址，正式遷入位在天母的使館特區。外交部次長吳志中：「此外索馬利蘭更是台灣在東非，第一個重要合作夥伴，我們的雙邊合作模式，可作為鄰近國家的寶貴參考，並為台灣在非洲，推動創新與互動的外交架構鋪平道路。」

深化東非情誼！ 索馬利蘭代表處進駐天母使館特區

索馬利蘭駐台代表處，正式搬進天母外交使館。（圖／民視新聞）

索馬利蘭代表處正式遷入使館特區，不僅見證了兩國的情誼，也為我國開拓非洲外交，注入了一劑強心針。

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