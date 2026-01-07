深化東高雄在地學習能量 勞工大學「全方位伸展瑜珈」旗山班開課

為落實學習資源在地化，同時協助旗山與東高雄地區民眾擴展學習領域，高雄市勞工大學最新一期「全方位伸展瑜珈」課程於六日正式在旗山開課，透過專業瑜珈教學，引導學員舒緩工作壓力、提升身體柔軟度與整體健康。勞工局指出，該課程特別將深受許多學員歡迎的瑜珈類課程安排於旗山地區開課，上課地點位於旗山圖書館三樓多功能研習教室，透過專業講師實體授課的方式，更能增進學員的學習效率，也提供在地民眾更便利、更多元的學習選擇，減少通勤往返市區的負擔，實踐學習資源均衡發展的目標。(見圖)

主辦單位今(七)日說明，該課程由具備美國瑜珈聯盟（America Yoga）RYT200專業認證的吳佳容老師授課，教學過程重視口令準確性與動作安全性，並依學員不同程度給予差異化指導，協助學員在安全的學習環境下，逐步練習並體會正位瑜珈對身體與心靈的正向影響。

勞工局表示，本期課程內容涵蓋瑜珈基礎認識、前彎與後彎伸展、陰瑜珈、繩子瑜珈及流動瑜珈等多元主題，循序漸進引導學員改善肩頸僵硬、強化核心肌群與脊柱柔軟度，並培養正確呼吸與自我覺察能力；未來也將持續規劃多元課程，深化在地學習能量，讓更多勞工朋友在工作之餘，也能透過學習促進身心健康與生活品質。