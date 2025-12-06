深化樂齡藝術教育 歸仁樂齡3.0成果展呈現銀髮世代創作能量





深化樂齡藝術教育，台南市文化局與和通文化藝術基金會共同主辦樂齡藝術課程，也結合長榮大學美術學系推動藝術生活。文化局表示，今年是第4年舉辦，每期25至30個名額，頗受長者喜愛。2025歸仁樂齡3.0成果展，展出300餘件作品，也呈現銀髮世代以藝術書寫生活、連結土地的創作能量。

文化局指出，創齡共享藝啟新章2025歸仁樂齡3.0成果展，歸仁區七甲社區、龍崎區石石曹社區長者共同參與。成果展以藝術走入生活、感動扎根地方為核心，透過繪畫、陶藝、藍曬、版畫和雕塑等課程，讓長者以不同媒材記錄家鄉故事。展覽於歸仁文化中心第2畫廊展出，展期至12月21日止。

文化局表示，透過連續3年的樂齡3.0計畫，藝術已成為歸仁最溫柔、最有力量的陪伴方式，不僅讓長輩重新建立自信，也讓社區看見世代共學的美好。成果展除靜態作品外，更有長者以歌聲與肢體律動帶來的演出，展現銀髮學習的生命力。每件作品都是創作者的故事，也是歸仁的集體記憶。

長榮大學美術學系長期投入地方藝術教育，美術系主任洪韵婷表示，藝術不是技法而是一種能量，是連結土地、世代的最佳模式。感謝文化局與基金會的支持，也感謝在地社區夥伴、授課老師、志工及學生小幫手的協助和相挺，藝術教育的價值在於陪伴與共創。老師與學生走入社區，一起體驗、一起創作、一起重新理解自己的地方，跨世代、跨領域的參與是最珍惜的收穫。

和通文化藝術基金會表示，基金會秉持企業社會責任，2022年起推動樂齡課程，在長榮大學美術系師生協助下，幫助樂齡學員活得更精彩。第1期學員已成為社區的種子老師，今年更將課程擴展至偏遠的龍崎石石曹社區，讓長者透過藝術創作，編織屬於自己的新篇章及活力的樂齡人生。

