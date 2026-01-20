深化歐洲供應鏈布局 中遠海運擬收購漢堡物流企業Zippel

根據中國大陸相關單位表示，中遠海運正透過新設立的荷蘭子公司「Goldlead Supply Chain Development（Europe）BV」，擬收購德國漢堡物流企業「Konrad Zippel Spediteur GmbH」八十％股權，目前交易仍處於監管審查階段，在全球供應鏈重組與不確定性持續升高背景下，中遠海運再度於歐洲市場布局。

消息指出，這起併購案若從單一公司交易觀察，規模並不算特別龐大，但如結合中遠海運近年在歐洲港口與航運網絡的整體布局觀察，其戰略意涵相當明確，顯示中遠海運正由「港口端投資」進一步延伸至「腹地物流能力整合」，強化碼頭到碼頭供應鏈管理，提升整體服務確定性與韌性。

中遠海運已透過旗下荷蘭子公司，向德國聯邦卡特爾局申報該項併購案，相關申報作業於二○二五年十二月下旬完成，仍待反壟斷與投資審查。Goldlead被視為中遠海運在歐洲重要新平台公司之一，此次出手，明確鎖定德國漢堡港腹地的物流組織能力。

市場分析指出，這項交易關鍵不在於中遠海運新增一家德國物流公司，而在於藉此取得漢堡港腹地的運輸與組織能力，將原本集中於海運幹線與港口節點的優勢，向內陸延伸，打造更完整的海陸一體化交付體系。

從整體歐洲布局觀察，中遠海運正逐步將海運網絡升級為「港口節點加腹地組織」的系統性網絡。在西北歐，透過漢堡港與腹地物流整合；在地中海，則以希臘比雷埃夫斯港作為重要樞紐，形成多節點、可彈性調度的歐洲供應鏈體系。Zippel併購案若順利完成，將被視為補齊港口「到岸之後」關鍵能力的重要一步。