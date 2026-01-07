深化歐洲研發合作 經部：今年至少與2歐洲國家簽MOU

經濟部今天(7日)發布「A+計劃」推動歐洲跨國研發合作成果，並表示當前台歐合作進入「拓展深化期」，不但已與14國啟動研發徵案，也與5國簽署官方合作備忘錄，台灣官方投入新台幣14億補助，成功帶動台廠創造42億產值。經濟部也預告今年將至少再與2個歐洲國家簽署官方合作備忘錄，一國與雷射合作有關，另一國則鎖定AI合作。

歐盟已成台灣第四大貿易夥伴，經濟部產業技術司表示，隨著全球供應鏈重組，台歐合作進入「拓展深化期」，技術司「A+計畫」自2014年起推動跨國合作，累計已與歐洲14國啟動研發徵案，並與西班牙、德國、捷克、英國、法國等5國簽署官方合作備忘錄，聚焦智慧製造、半導體、無人機、生技醫藥、航太、通訊等，累積86項雙方政府補助的國際合作計劃。

廣告 廣告

產業技術司說明，台灣在這些歐洲產業合作研發案投入新台幣14億元，為台廠創造42億產值，並以半導體、光電為大宗，像是愛克智慧與德國阿亨工業大學等單位合作，開發「耐水洗智慧電子布料」連續生產技術，為全球首創，並獲7國、9品牌青睞，首波訂單30萬件；徠通科技則與西班牙工具機大廠ONA合作，開發高精度智慧型線切割放電加工設備，其機台成功取得歐盟認證，跨足航太噴射引擎零件市場，累計創造產值高達2.23億。

產業技術司表示，今年「A+計畫」編列約新台幣100億，在推動台歐合作方面，將採「深耕西歐、連結東歐、策近北歐」的策略，拓展無人機、機器人、低軌衛星等新興關鍵技術，預計今年將再與2個歐洲國家簽署官方MOU，並促成25個合作案。

產業技術司司長郭肇中雖表示還不便公布這2個國家名單，但透露各自鎖定的是雷射、AI領域合作，且不排除還會有第三國。他說：『(原音)可能會增加的2個國家或以上，剛有提到，其實有些是他們積極想跟我們來合作，有些是我們耕耘很久了。我想國際的關係也是詭譎多變，到時候一定會讓大家知道。』

產業技術司強調，為了鼓勵企業搶占先機，此次「A+計畫」對於AI跨領域研發與參與國際標準制定的跨國研發計畫，也提供加碼補助，單一計劃補助上限至50%，且金額無上限。(編輯：宋皖媛)