深化永續醫療 長庚科大攜菲、印頂尖大學跨國合作

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為響應教育部高教深耕計畫與聯合國永續發展目標（SDGs），長庚科技大學嘉義分部推動大學社會責任「多元新視界，攜手嘉移人」計畫，於今年



5、6 月間進行「醫療健康國際移地學習」專案。跨國結盟菲律賓八打雁州立大學（Batangas State University, BSU）與印尼芭拉旺大學（Universitas



Pahlawan Tuanku Tambusai, UP），邀集國際學者與學生齊聚臺灣，展開為期兩週深化學術交流、在地社區實踐與基層醫療臨床觀察，攜手培育具備全球視野與跨文化適應力的醫療與護理英才。

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此交流計畫兼具「學術理論深度」與「基層實務廣度」。由30多位長庚科大學生擔任交流夥伴，全程協助學習與生活適應，展現友善包容的校園文化。兩週的學習核心涵蓋跨國研討會、多元臨床觀察與緊急醫護訓練；團隊更將足跡延伸至南台灣醫療現場，實地考察阿里山鄉「香林衛生室」的偏鄉公衛網絡，並參訪臺灣烏腳病醫療紀念館與嘉南製鹽文化，見證台灣早期公衛發展史與社區永續營造的脈絡。來訪師生深入認識臺灣醫療照護體系、偏鄉健康服務及多元文化環境，對臺灣在公共衛生與健康平權上的實踐留下深刻印象。

印尼芭拉旺大學（UP）參訪天主教聖馬爾定醫院，探究失智照護與智慧醫療的在地實踐

長庚科大嘉義分部護理系鄭靜瑜主任12日表示，本次國際師生交流計畫，有效增進臺灣、印尼及菲律賓師生在護理教育、健康促進與社區照護等領域的交流與合作。未來三校將持續深化合作，推動教學、研究及國際交流，共同培育具全球視野與社會關懷的健康照護人才。

菲律賓八打雁州立大學（BSU）參訪臺灣烏腳病醫療紀念館，聆聽地方公共衛生史，體會臺灣早期偏鄉醫療的人文關懷精神

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