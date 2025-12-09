深化社會責任與教育行動影響力 長榮大學辦USR暨高教深耕成果展





為呈現大學社會責任與教學創新成果，長榮大學於3日至8日舉辦114年度USR跨『遇』暨高教深耕聯合成果展。成果展以USR跨遇×深耕為主題，展出3件USR計畫與高教深耕6個分項成果。孫惠民校長表示，成果展展出年度重要成果，藉由展示、對話與經驗分享，促進跨界交流與合作契機，深化社會連結與教育行動的正向影響力。

孫惠民校長表示，該校推動USR是以關懷環境與社會的立意觀點，發揮大學社會責任影響力，期盼藉由持續致力環境、社會及校務治理等ESG永續發展議題，連結教育部USR精神。這項成果展除展出USR計畫與高教深耕6個分項成果外，另有2025第六屆亞太根與芽青年高峰會暨SIG跨校交流論壇、深耕計畫成果分享會、I CARE手作布衛生棉工作坊等。

廣告 廣告

成果展開幕由丁碧慧教務長主持，她表示，USR與深耕計畫是該校推動教育革新與社會實踐的重要力量，3件USR計畫分別從環境永續、社區共好與社會創新等面向長期扎根在地，深化大學社會責任。高教深耕計畫則持續推動教學創新及學習支持。期待透過此次成果展，讓更多師生與校外夥伴認識該校在人才培育與永續發展的具體成果，也期盼能有更多的跨域合作。

長榮大學高教深耕計畫重要方向，包括教學創新精進、提升高教公共性、產學連結及善盡社會責任。成果展也舉辦多項活動，2025第六屆亞太根與芽青年高峰會暨SIG跨校交流論壇，有多所大專院校USR團隊與地方夥伴，分享永續發展、環境行動與社會連結的實踐經驗。深耕計畫成果分享會進行交流分享，促進深耕能量交流。I CARE手作布衛生棉工作坊則引導教職員生學習如何製作布衛生棉，認識非洲女孩面臨的月經貧窮議題。

長榮大學長期以深耕在地、連結國際為理念，透過教育部USR計畫與高教深耕計畫推動，持續培育具跨域能力、社會關懷與永續素養學生。透過教育創新、社會參與、永續發展及跨域合作等面向的整體成果，使學生於真實情境中觀察議題、回應需求，並與地方社區建立夥伴關係。

更多新聞推薦

● 商圈夜市券助攻應援好運 高雄夜市迎接粉絲續攤潮 人潮成長四成以上