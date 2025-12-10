深化竹縣文化交流 陳永欽首獎作品跨海抵日

縣政府秘書長李安妤致贈版畫家陳永欽的年畫作品《馬躍揚名畫》給墨田區政府，由區長山本亨代表受贈。





為深化國際文化鏈結，新竹縣政府秘書長李安妤率團前往東京都墨田區政府拜會，並與區長山本亨及其團隊就文化、工藝與觀光合作進行深入交流，到訪時特別將「竹縣之光」版畫家陳永欽的年畫作品《馬躍揚名畫》致贈墨田區政府，象徵新竹縣文化藝術跨海傳遞。

新竹縣政府文化局局長朱淑敏表示，現居竹北的陳永欽從事版畫創作逾30年，屢獲全國版印年畫首獎、全省美展銅牌、大墩美展第三名等重要獎項，作品亦獲國立美術館典藏。退休後，他更投入臺灣藝術大學美術學系研究所進修，以圖式形式的突破、組合與組構變化，開創版畫新境界。

本次致贈的版印年畫《馬躍揚名畫》，以台灣作為全球晶片重鎮為創作核心，融合AI與晶圓產業意象，寓意台灣科技能量讓世界看見。畫中駿馬揚蹄象徵昂首向前與好運降臨，牡丹象徵富貴，柿子寓意事事如意。作品兼具時事脈動與吉祥寓意，不僅展現新竹文化藝術魅力，也強化竹縣文化跨海交流、深化台日友好合作的重要意義。

版畫家陳永欽對於年畫作品經由縣府介紹，深受日方讚賞與珍藏，感到非常開心。文化局也表示，此舉不僅代表地方創作者的榮耀，也展現新竹縣推動文化外交的具體成果。

