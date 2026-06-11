深化經濟交流 高雄青年局長率團回訪熊本
[NOWNEWS今日新聞] 為落實高雄市長陳其邁今年3月出訪期間締結的跨國戰略成果，高市府青年局長林楷軒於8日首度率團出訪日本熊本。此行將拜會熊本縣知事木村敬、商工勞動部部長上田哲也及縣議會議員溝口幸治，並實地回訪熊本市新創基地「XOSS POINT.」，全面啟動雙邊在半導體核心聚落下的青年創就業、人才培育及國際交流對接，將青年開拓國際舞台的具體行動。
陳其邁今年3月赴美時，先是聯手日本熊本縣及美國亞利桑那州共同簽署「經濟交流促進備忘錄」，築起半導體產業鏈的宏觀合作；隨後高雄市、熊本市與美國聖安東尼市亦簽署「新創產業合作備忘錄」，建構起美日台三方的新創協作機制。
為深化這兩大從「縣」到「市」的戰略藍圖，青年局青年局長林楷軒表示，明年適逢高雄市與熊本縣、市締結友好城市10週年，高雄與熊本縣也長期維持密切交流關係，過去在觀光、產業、文化與教育等領域交流成果豐碩，今年更首度將青年創就業議題納入雙方交流版圖。
首日行程中，青年局代表團前往熊本縣廳，拜會熊本縣知事木村敬、商工勞動部部長上田哲也及縣議會議員溝口幸治。木村知事熱情表示，隨著台積電（JASM）建廠，兩地情誼已從緊密前行走向密不可分，未來更應以「共同支持下一代青年」為核心，在吸引外地人口與地方扎根上深化合作。
會中，長期力挺台日友好的溝口幸治議員現場化身最強應援，力促將青年人才議題全面納入雙方合作版圖；掌管產業政策的上田哲也部長，則大方分享熊本面對青年人才回流與扶植青創的實戰機制。
林楷軒隨即在會上拋出「兩地青年產業常態性互惠參訪」的具體構想，精準回應日方關注的留才議題，當場獲得部長的高度共鳴，成功為兩地青年爭取到最前瞻的國際發展舞台。
此行也特別回訪今年4月與高雄Pinway駁二8號倉庫建立夥伴關係的熊本市新創基地「XOSS POINT.」，進一步交流雙方未來推動方向。熊本市近年大力發展新創產業，並於2025年獲日本內閣府選定為「創業生態系統據點都市」，持續協助新創企業拓展海外市場。
林楷軒強調，未來青年局將與熊本市「XOSS POINT.」展開直通車式的實質合作，針對新創簽證（Startup Visa）與全球熱門的「數位遊牧（Digital Nomads）」議題建立交流管道，讓兩地的新創團隊與國際跨界人才，能夠免受時空限制、無縫跨國鏈結，攜手打造更具國際視野的創新交流網絡。
此行另一大外交突破，則是代表團與熊本青商會理事長藤原將和等核心幹部的深度對話。雙方聚焦台積電（JASM）設廠後所帶來的青年機會與挑戰。在林楷軒局長的強力牽線與促成下，兩地青商會當場達成共識，將積極推動正式締結「姊妹會」。
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