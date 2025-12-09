中部中心／吳璽璸 台中報導

深化經貿合作，台中市政府與太平洋島國，馬紹爾群島共和國，主辦「貿易與投資說明會」，拓展太平洋新商機；現場響應台中購物節熱潮，一同抽出前往馬紹爾的機票。

chill的舞姿，展現太平洋島國風情，台中市府與馬紹爾群島共和國，深化經貿合作，舉辦「馬紹爾群島貿易與投資機會說明會」，不遠千里而來，都是為了拚經濟，也一起響應台中購物節熱潮，代表前來的馬紹爾自然資源暨商業部長，一同抽出加碼獎項飛往馬紹爾的機票。

深化經貿合作！ 馬紹爾群島穆勒部長率團訪台中

馬紹爾群島來訪台中 展現太平洋島國風情舞蹈（圖／民視新聞）





馬紹爾自然資源暨商業部長穆勒：「 Iakwe 你好」穆勒部長以當地的語言問候，讓大家更認識馬紹爾，台中與馬紹爾瓜佳蓮市自2002年締結姊妹市以來，長年在文化、教育、工藝與觀光等領域保持密切交流，互訪頻繁。尤其簽訂ECA台馬經濟合作協定，希望在台中與馬紹爾增加更多經濟互動。

馬紹爾自然資源暨商業部長穆勒：「 Iakwe 你好」 以當地的語言問候 並一同抽出台中購物節加碼獎「台北－馬紹爾機票」（圖／民視新聞）





台中市副市長黃國榮：「馬紹爾群島除了有很豐富的海洋資源以外，他們也很多的觀光資源，而且他們也有很好的風場，所以說這些都是未來，他們可以吸引外資到馬紹爾投資的項目。」說明會提供雙方直接對話的平台，有助企業掌握馬紹爾這個太平洋藍色國度的最新市場脈動。

台中市副市長黃國榮與馬紹爾穆勒部長互贈地方特產與紀念品（圖／民視新聞）





