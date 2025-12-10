深化臺捷經貿夥伴關係 經長率團四訪捷克

經濟部提供

為深化臺捷經貿夥伴關係，經濟部長龔明鑫日前率團訪問捷克，分別拜會捷克參議院議長韋德齊、首席副議長德拉霍斯、眾議院友臺小組主席班達、眾議院前議長艾達莫娃及捷方經貿高層官員，並深入探討臺捷產業及技術交流現況及未來合作藍圖。另亦出席臺捷企業交流餐會，就臺捷經貿合作展望發表演說，拜訪經濟部於去（二○二四）年開設的「布拉格臺灣貿易投資中心」，期在經濟部協助下，更深化臺捷雙方經貿關係。

龔明鑫指出，捷克為我國在中東歐地區的第一大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達二三·七億美元，年成長率九四·七九％，成長力道強勁。投資方面截至二○二五年十月底，我商赴捷投資以資通訊業為主，累計金額達二·二一億美元，居我國對歐盟各國投資排名第八。

自二○二一年以來，臺灣和捷克已有直航班機、中東歐投資基金已投資四案共一九六○萬歐元、融資基金共協助四案共七五一六萬歐元。人才合作已有十一所捷克大學（十三個專業領域）和臺灣進行合作，共有八十五名捷克學生領取臺灣獎學金來臺就學或訓練，而臺灣也已與捷克半導體公司建立合作機制。

龔明鑫指出，因應全球重要趨勢，臺灣及捷克可挑選「AI」、「無人機及航太」、「電動車」、「雷射」及「電子顯微鏡」五大領域進行合作。人工智慧（AI）興起將帶動AI及半導體供應鏈發展，臺灣生產AI伺服器的鴻海、緯創及英業達皆在捷克有投資，臺灣與捷克又有許多半導體人才合作計畫，配合台積電在德國建廠進程，臺捷將可持續深化產業合作。歐盟已宣布「AI超級工廠」計畫（AIGigafactory）補助，臺灣的供應鏈優勢可協助捷克向歐盟爭取算力中心落地捷克，創造雙贏。

地緣政治變化影響全球供應鏈重組，其中臺灣與捷克在製造專業領域各有不同專長，捷克於汽車、測量等領域擅長，臺灣則在資通訊領域突出，可互補打入電動車、雷射及電子顯微鏡供應鏈。此外，捷克已躍升為我國無人機第三大出口巿場，由於捷克具先進無人機技術，並與烏克蘭具策略夥伴關係，在民主友盟期待發展無人機「非紅供應鏈」趨勢下，將是重要策略合作夥伴。