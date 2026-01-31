深化臺日國際教育交流 中山高中參訪日本津高校

中山高中於一月廿七至卅一日再度與日本三重縣立津高等學校展開實體國際教育交流，這次交流以SSH（Super Science High School）學生研究為核心，結合KIOXIA半導體產業參訪與樹冰環境教育實地探究，還加上兩國學生合作前往鄰近小學的服務學習活動，引導學生在真實國際情境中連結科學、產業與環境議題及實踐服務學習，拓展國際學習視野。(見圖)

主辦單位今(卅一)日說明，在曾擔任臺灣國際教育旅行聯盟總召的林香吟校長規劃與帶領下，兩校交流內容由線上與實體文化交流及寄宿家庭體驗，逐步深化為以學生科學研究為主軸，結合兩校科學課程，進行臺日學生專題探究成果發表與交流，並延伸至臺日鄰近小學的服務學習活動，使國際交流更緊密連結學習歷程與探究能力的培養。

廣告 廣告

今年的交流活動亦進一步連結半導體產業與環境教育，安排學生參訪日本重要半導體據點KIOXIA四日市工廠，實地認識日本半導體高度自動化的製程與產業運作模式；同時邀請日本國立三重大學地球環境學立花義裕教授，帶領學生前往御在所岳進行樹冰實地觀察與探究。透過現地學習，引導學生從產業與環境雙重視角，深化對氣候變遷、自然生態與產業發展關聯的理解。

林香吟校長表示，透過臺日學生校際合作，中山高中與日本津高等學校成功打造跨文化、跨領域的學習場域，將SSH學生研究與產業參訪、環境議題及服務學習緊密結合，成為國際教育交流的具體實踐典範，並感謝津高校上村和弘校長的大力支持；未來，學校將持續深化國際教育與跨域合作，拓展學生多元學習經驗，培育具備國際視野、科學素養與永續思維的青年學子。

參與交流的學生王貫合分享，透過半導體產業參訪，更具體理解日本半導體高度自動化製程與團隊合作的重要性。學生黃育崴提到，在立花教授引導下進行樹冰觀察，讓他對氣候變遷的成因與環境議題有更深入的認識。林柏辰指出，與日本學生歷時數月共同完成專題研究，激發對不同文化議題持續探究的興趣。車雅蓁說，透過前往新町小學進行服務學習與交流活動，讓她更深入體會臺日學習文化差異。