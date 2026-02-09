深化菸蒂不落地 竹市國家清潔月學生東門城周邊撿菸蒂

學生於東門城周邊撿菸蒂。





配合環境部推動年終大掃除實施計畫，新竹市政府推動「國家清潔月」，日前於東門圓環迎曦門廣場針對青年族群辦理「不留餘蒂、馬上換好禮」撿菸蒂行動，共計89位學生參與，清理了3,160公克約9,480根菸蒂，深化「菸蒂不落地」的具體行動，同時為市容整潔注入青年活力。

環保局長江盛任表示，撿菸蒂行動撿拾範圍以東門城周邊人行道、騎樓及公共空間為主。活動當日提供參與學生撿拾工具及紙杯作為菸蒂收集容器，只要撿拾菸蒂集滿一杯，即可兌換好禮一份，並可認證志工服務時數 2 小時，透過具體回饋機制，提升青年參與意願。

學生撿菸蒂成果。

環保局指出，此次活動除實際清除市區菸蒂污染外，更重要的是傳達「菸蒂不落地」的生活行為改變。期盼學生在活動過程中，將環保觀念帶回校園與家庭，影響身邊親友共同遵守公共空間整潔規範，擴大國家清潔月的宣導效益，落實淨零綠生活。

環保局補充，依據平日巡查與清潔經驗，市區常見菸蒂隨意丟棄的地點，多集中於水溝、人行道、騎樓、路口轉角、商圈周邊、公共設施出入口及飲食店家附近，部分區域因人潮眾多，菸蒂容易被忽略而累積，影響市容整潔，甚至隨雨水流入側溝造成環境污染。藉由撿菸蒂行動，實際清理菸蒂熱點，也提醒民眾切勿因一時方便隨地丟棄菸蒂，應確實熄菸並投入垃圾桶或自備菸蒂盒，深化「菸蒂不落地」的生活行為，落實聯合國永續發展目標SDG 6環境品質及SDG 11永續城市。



