深化評鑑制度推進環評品質 環境部表揚6家特優技術顧問機構

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環境部長彭啟明日前出席「一一三年至一一四年環境影響評估技術顧問機構評鑑計畫」頒獎典禮，彭部長親自頒獎表揚榮獲「特優」最高殊榮之中興工程顧問公司、台灣世曦工程顧問公司、亞新工程顧問公司、景丰科技公司、磐誠工程顧問公司及環佑實業有限公司等六家優秀技術顧問機構，期能藉由標竿事蹟之傳遞，引領環評顧問產業邁向以科學數據為基礎，專業客觀製作具公信力之環評書件。環境部強調，推動環評技術顧問機構評鑑制度，其核心價值在於藉由客觀、嚴謹的考核機制，有效促使產業落實自我要求，從根本提升環評審查品質，並顯著優化行政效率。

環境部為全面提升環境影響評估審查品質與書件公信力，積極建構並優化環境影響評估技術顧問機構評鑑制度。自辦理評鑑計畫以來，環境部透過滾動式的指標檢討與管理，從早期的鼓勵業界自主管理、主動報名，逐步演進為制度化與全面性考核。一一五至一一六年評鑑計畫新增顧問機構現場答詢能力評分，以促進專業能力持續提升，這項評鑑制度的核心目的，在於透過系統性的引導，協助環評顧問產業在專業技術及品質控管上與時俱進，進而精進整體環評審查的品質與行政效益，奠定環境永續發展堅實的科學基礎。

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環境部表示，本屆獲獎單位的卓越作為已跳脫傳統思維，充分展現前瞻科技監測與社會溝通參與等多元轉型成果。在科學調查方面，獲獎機構導入人工智慧辨識、無人機測繪、污染預警及微型感測器連續監測等技術，成功將環評數據視覺化並轉化為精確透明的科學實證；在社會參與方面，則透過工作坊、說明會及實地參訪，樹立資訊透明與消弭鄰避疑慮的真誠對話典範。這些特優顧問機構的傑出表現與核心優點，未來將作為其他顧問機構的模範參考，透過經驗分享與標竿學習促進業界互相教學相長，進而帶動整體環評書件品質的優化。

環境部長彭啓明指出，面對現行環評制度的結構困境，環境部將在不修環評法下推動制度改革，堅守「環境保護優先」的把關角色，並以沙崙生態科學園區為例，於開發前邀集利害關係人成立「生態保育協作平台」，並將「零淨損（No Net Loss, NNL）」概念納入，促成資訊全面公開，建立新型態環評治理的案例，期待未來的爭議案件都能比照辦理。

環境部表示，公開表揚特優機構不僅是對單一團隊的肯定，更是建立環評顧問產業的共好與學習典範。期許未來評鑑作業在常態化推動與動態指標優化下，能進一步構築多元技術交流平台，引導環評顧問機構持續攜手守護環評公信力，落實精確透明的科學評估，共同為臺灣的環境永續把關。