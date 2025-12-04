深化跨境監理 金管會與印度簽署金融合作備忘錄

金管會與印度國際金融服務中心管理局，以視訊方式完成簽署金融合作瞭解備忘錄(MoU)。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕為持續強化與各國主管機關之監理合作，金管會今天表示，積極與各國加強跨境監理合作，在我駐印度代表處及印度台北協會(ITA)共同協助下，再獲具體成果。金管會副主委陳彥良與印度國際金融服務中心管理局(International Financial Services Centres Authority, IFSCA)主席K. Rajaraman，本(2025)年12月3日以視訊方式完成簽署金融合作瞭解備忘錄(MoU)，並由IFSCA執行總監Pradeep Ramakrishnan代表Rajaraman主席出席該視訊儀式。

此次視訊儀式在臺北召開之第18屆臺印度經貿對話會議中舉行，並由經濟部次長江文若、印度商工部次長Amardeep Singh Bhatia以及我駐印度代表陳牧民與ITA代理會長偉敏慧(Vishwanjali Murlidhar Gaikwad)見證。

對此，金管會說明，印度政府於古吉拉特邦金融特區(Gujarat International Finance Tec-City, GIFT City)設立並啟動印度首座國際金融服務中心(International Financial Services Centre, IFSC)，IFSCA係該中心之主管機關。

本MoU內容包含資訊交換、金融法規執行、跨境設立分支機構等，奠定雙方金融主管機關交流合作基礎。IFSC設立願景在於提供創新且彈性的監管制度、具競爭力的稅制架構，以及高效率的營運環境。IFSC被指定為特別國際金融管轄區，依據印度「外匯管理法規」視為非居民區，允許以任一可自由兌換之外幣進行交易，從而促進國際金融業務的便利性。

金管會表示，已於本年1月及7月分別同意中國信託銀行及台北富邦銀行，向印度主管機關申請設立GIFT City分行，加深金融合作關係。

金管會強調，本次MoU簽署後，可加強雙方在與金融監理相關各項議題之交流與合作。將持續透過雙邊及多邊管道，積極與其他國家之金融主管機關，建立監理合作網絡，進一步國際鏈結。

