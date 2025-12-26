深化跨縣市交流 王惠美率團參訪「320+1嘉義市城市博覽會」

彰化縣長王惠美26日下午，率領縣府一級主管及2025台灣設計展相關工作同仁，前往嘉義市參訪「320+1嘉義市城市博覽會」。圖／彰化縣政府提供





彰化縣長王惠美26日下午，率領縣府一級主管及2025台灣設計展相關工作同仁，前往嘉義市參訪「320+1嘉義市城市博覽會」，由嘉義市長黃敏惠、副市長林瑞彥及秘書長陳永豐等市府團隊親自接待，並陪同參觀多處重要展區，雙方就城市治理理念與策展經驗進行交流。

深化跨縣市交流，王惠美縣長率團參訪「320+1嘉義市城市博覽會」。圖／彰化縣政府提供

王惠美縣長表示，自2021年起雙方即透過設計展與城市發展議題持續互動，從觀摩學習到經驗分享，逐步建立深厚情誼。每座城市皆有其獨特歷史背景與發展特色，唯有透過跨城市交流，彼此借鏡成功經驗，才能找出最適合自身的發展方向，讓城市整體能量不斷累積與成長。

嘉義市長黃敏惠表示，彰化縣今年舉辦台灣設計展，展現彰化在台灣開墾史與產業發展中的深厚底蘊，從「彰化行」展覽中，令人感受到彰化的文化實力與城市活力。她指出，今年嘉義市迎來建城321年，彰化也有302年的悠久歷史，兩座超過300年的城市，皆是台灣早期發展的重要見證，在回顧歷史的同時，更應以前瞻視野持續探索未來，透過跨縣市合作激發城市創新動能。

王惠美指出，此次參訪看見嘉義市城市博覽會完整呈現歷史脈絡、城市特色與未來願景，涵蓋共享、宜居與摩登城市等多元面向，具體展現城市治理成果，值得各縣市參考學習。感謝嘉義市府團隊的熱情接待與專業導覽，未來將持續深化跨縣市交流合作，共同推動城市共享、城市共好。

文化局表示，「320+1嘉義市城市博覽會」以「共享城市」、「宜居城市」及「摩登城市」為三大主題，將整座城市轉化為博覽舞台。本次參訪的【嘉私選物】呈現嘉義生活風格與文化記憶，【我們嘉義輪】以城市年輪意象串連歷史與生活層次，【Wooden Wonders嘉義市博永續願景館】則以木都精神回應永續發展，展現嘉義市對未來城市的想像。

