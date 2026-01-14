深化農業交流 日本山口縣考察團參訪嘉縣番茄園

（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）日本山口縣農林水產部長岡本章生率考察團赴嘉義縣展開3天農業技術交流，考察團今天參訪太保市「一蕃賞」溫室，採摘玉女小番茄與糖馨小番茄，鮮美口感讓日本友人讚不絕口。

嘉義縣農業處告訴中央社記者，考察團中有5名山口縣農民，均為去年3月參與台日農業論壇交流與實地考察的成員，縣長翁章梁到場歡迎，並一同採摘番茄。

農業處說，考察團關注台灣在高溫環境下如何穩定生產高品質蔬果，日本與台灣同樣面臨極端氣候挑戰，台灣的高溫對策經驗深具參考價值。除參觀番茄園，考察團隊也前往悠沃農場、阿里山百合生產基地及耿赫智能農場參觀，了解不同作物的栽培管理模式。

翁章梁指出，台灣與日本山口縣的關係非常密切，嘉義一年約有700噸的鳳梨透過山口縣進一步銷往福岡縣與大分縣，每年銷量持續在增加。

翁章梁說，去年嘉義縣青農前往山口縣考察，今天則邀請山口縣青農回訪嘉義，希望從單純貿易深化至技術交流、民間友誼與政府合作等多元層面，讓嘉義與山口的關係更加密切。

農業處強調，此次日本人考察的4個場域全數由嘉義縣政府設立的農業人才培育平台「國本學堂」卓越班結業學員經營，展現縣內推動農業人才培育的具體成果。（編輯：李錫璋）1150114