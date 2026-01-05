深化農產交流 南市平澤簽備忘錄

台南攜手韓國平澤市深化農產合作，兩市簽署農特產品交流備忘錄。（市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南農業交流再創新里程碑！黃偉哲市長曾於前年九月親訪平澤市，五日平澤市長鄭長善率領該市農業及科技等相關部門回訪台南，並於市府與黃偉哲共同簽署「台南市─平澤市農特產品交流備忘錄」，未來兩市將以農產交流方式深化合作。

黃偉哲表示，台南市與平澤市不僅皆盛產高品質農產品，更皆為全球高科技產業重要據點。此次簽署農特產品交流備忘錄，是兩市攜手合作的重要里程碑。除農產，也期盼藉此契機，進一步開啟雙方在文化、教育及教育的深度交流，更期許未來能促成兩市學生的實質互訪，並促進兩地影視文化互動。

市府表示，雖目前雙方能實質交流水果種類有限，但會積極尋求合作契機，希望未來能讓雙方市民品嘗對方更多優質水果，讓兩市情誼在水果的甜美滋味中持續升溫。鄭長善特地贈送黃偉哲鋼筆，該品牌曾為韓國總統致贈美國總統國禮，是平澤市象徵友誼長久重要見證。

鄭長善說，返國後將大力宣傳台南之美，對黃偉哲提出「將台南鳳梨與平澤梨納入雙方學生營養午餐」交流構想，相當感動認同，希望雙方學生互訪交流能實現。

韓國平澤市位於韓國京畿道西南方，以盛產水梨及稻米聞名，也是韓國重要半導體重鎮。鄭長善曾任韓國京畿道議員及國會議員，此次也將參與台韓農產食品經貿論壇，並前往沙崙智慧綠能科學城交流。