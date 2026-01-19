深化運動觀光國際交流 韓國旅行業率團到台中體驗高爾夫旅遊

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】為拓展國際運動觀光市場、深化台韓觀光交流，台中市政府持續推動跨域合作。在觀旅局與運動局的見證及促成下，霧峰球場於去(114)年11月2日與韓國旅行業協會（KATA）簽署合作備忘錄（MOU），開啟雙方合作新頁後，KATA於昨(18)日率團蒞臨台中，展開為期4天3夜的高爾夫運動觀光交流行程，透過實地踩線與深度體驗，為台韓運動觀光合作注入新動能。

▲觀旅局蔡宗昇副局長及韓國旅行業協會(KATA) 王德信理事互相致贈伴手禮。

觀旅局長陳美秀表示，此次KATA來訪貴賓陣容堅強，包括KATA王德信理事、張京國理事，以及KATA暨國際協力委員會鄒新強委員長等重要代表，展現韓國旅遊產業對台中運動觀光發展的高度重視。誠摯歡迎KATA貴賓蒞臨台中，透過實地走訪與交流，深化彼此了解，也為未來合作奠定良好基礎。

觀旅局指出，近年全球旅遊型態逐漸轉向深度體驗、生活感受與身心平衡，運動觀光因此成為國際市場的重要趨勢。尤其高爾夫運動兼具自然環境、休閒品質與社交互動，深受國際旅客喜愛。相較於韓國冬季寒冷，台中市氣候溫和、四季宜人，加上航班日益增多、城市機能完善及優質運動場域，是發展高爾夫運動觀光的理想城市，也成為韓國高爾夫球友出國揮桿的新選擇。

此次行程包含霧峰高爾夫球場進行實地揮桿與交流，並搭配市區住宿、交通動線與餐飲體驗，讓來訪貴賓全方位感受台中在運動觀光規劃上的成熟度與潛力。觀旅局期望藉由實地體驗，協助韓國旅遊業者深入認識台中，進一步促成高爾夫主題旅遊商品的包裝與推廣。

陳美秀表示，台中市高度重視與韓國旅遊市場的交流，未來也期待透過KATA的專業視角與產業網絡，在高爾夫旅遊行程設計、專屬客群開發及雙向市場推廣等面向，建立長期且穩定的合作關係。對台中而言，運動觀光不僅是吸引國際旅客的重要策略，更是提升城市品牌、帶動相關產業發展及落實永續觀光的重要推力。

觀旅局補充，2026中台灣燈會將於2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）在水湳中央公園盛大登場（除夕休展），歡迎各地遊客提前安排過年行程，歡喜迎馬年、甜蜜遊台中！