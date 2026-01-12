深化部隊實務、指揮理解 陸軍政戰尉官將復派基層「排長」

〔記者陳治程／台北報導〕我國國軍行之有年的「政治作戰」體系，完整組織架構下肩負對外文宣、心戰，對內心輔、軍聞等多重任務，不過，早期剛下部隊的政戰軍官，都曾須接任戰鬥兵科的基層「排長」，以熟悉部隊運作實務；儘管期間一度因「POA」缺人而取消，但陸軍近日證實，今(2026)年起畢業的政戰尉官下部隊後將恢復該制度，藉交織歷練強化軍事職能。

陸軍今(12)日證實，考量營、連級為部隊任務執行第一線，且輔導長也同時是部隊主官的五級代理人之一，因此，今年起自國防大學、大學儲備軍官團(ROTC)畢業初任的政戰尉級軍官，不分男女都將派任排長一職，透過恢復「軍政交織」歷練，使初官加速熟悉部隊、累積實務經驗，並熟稔部隊指揮運用、建制武器操作等專長，真正具備主官職務代理人能力，協助完成戰、演訓任務。

據了解，早年初到部服役的政戰兵科軍官，都必須經歷至少半年至一年的基層「排長」歷練後，才會再調任政戰職務；不過，這項政策僅實施至2013年，由於當時連級部隊出現明顯的「POA」(軍中對輔導長之俗稱)缺員情形，隔(2014)年便決議開放政戰尉官直接派任連輔導長，以緩解此情形。

圖為「南亞技術學院」ROTC大學儲備軍官團學生。2026年畢業的ROTC初官也將歷練排長職務，加入熟悉部隊實務運作。

另一方面，有媒體報導，陸軍此後也將恢復戰鬥兵科軍官歷練連輔導長，進一步深化軍政交流、融合，培養初官的多元思維。

不過，有曾任基層排長職的政戰軍官表示，雖然政戰初官派任排長能接觸戰鬥技能，但若任排長期間的單位兵科與日後調任的單位兵科不同(如砲兵單位任排長，後轉調機步單位任輔導長)，先前所累積的軍事專長恐無法發揮，而限制政戰軍官派任單位又不利於人事作業，使得這項立意良善的政策，仍有少許要再討論、精進的空間。

