深化醫衛外交 林佳龍：推動 APEC「未來健康照護子基金」

外交部長林佳龍（左）與衛福部長石崇良（右）。 圖：翻攝自林佳龍臉書

[Newtalk新聞] 外交部今（4）日發布新聞稿指出，外交部與衛生福利部昨日召開「醫療衛生外交諮詢小組」第二次會議，並首次邀請經濟部參與，共同整合跨部會資源，推動台灣醫療衛生外交的新局面。外交部長林佳龍表示，未來兩部會將在APEC的架構下推動設置「未來健康照護子基金」，並於世界衛生大會（WHA）期間共同舉辦「智慧醫療與健康產業展」，展現台灣在智慧醫療的創新能量，實現「以醫帶產」的目標。

林佳龍透過臉書發文表示，外交部積極落實總統賴清德「健康台灣」的施政願景，昨日與衛福部進行「醫療衛生外交諮詢小組」第二次會議，兩部會盼透過深化國際醫衛合作拓展外交空間，實現「從固邦到榮邦，再到拓邦」的政策目標。

廣告 廣告

林佳龍提到，此次會議中特別歡迎經濟部加入諮詢小組，外交部的「榮邦八大旗艦計畫」特別列出「智慧醫療與健康產業」計畫，不僅希望以醫衛外交提升友邦國民福祉，也要進一步輸出台灣的醫衛產業，達成「以醫帶產」的目標。他說，在經濟部參與後，醫療、公衛與產業的合作更加緊密，為諮詢小組注入更強大的動能。

林佳龍也感謝所有與會委員踴躍發言，提供專業且寶貴的建議。會中決議於APEC架構下推動設置「未來健康照護子基金」，以強化台灣在數位健康、政策協作及公私協力等領域的領導角色，也期待這項基金成為台灣擴大國際合作的重要平台。

​​林佳龍指出，兩部會將於世界衛生大會期間共同舉辦「智慧醫療與健康產業展」，展現台灣在智慧醫療的創新能量。同時，也將協助帛琉達成WHO 2030年消除C型肝炎的目標，以具體的合作成果向國際社會證明「台灣有能力，也有意願，為全球健康做出貢獻」。

​「台灣的頂尖的醫療與公共衛生水準，是我們推動醫衛外交的優勢。」林佳龍強調，透過深化醫衛外交，期盼持續提升友邦人民的健康福祉，同時也向國際社會展現台灣的專業與貢獻，為台灣贏得更多的尊重與肯定，除了半導體和AI，用醫衛實力讓世界再度看見台灣。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

10位涉詐台人以小三通遣返金門 陸委會：比較慢通知我方

小紅書涉詐高風險 暫定停止解析、限制接取1年