深化金融支持 助力小三通架起兩岸便捷橋梁

日前，在人民銀行福州開發區營管部與馬尾區台辦的共同指導下，民生銀行福州自貿片區分行為福州程泰船務有限公司授信2320萬元人民幣（約1.026億新臺幣），專項用於購置福馬「小三通」航線高速客船，首筆資金已於本（11）月順利投放。

目前，福州馬尾———馬祖、福州黃岐———馬祖兩條福馬「小三通」航線每日安排二進二出，共計四個航次，已成為兩岸民眾便捷往來、深化經貿文化交流的重要通道。

本次購置的新型高速客船設計先進，航速可達32節，載客量132人，並配備VIP客艙、智能航行系統及減搖裝置等設施，將有效提升旅客出行的舒適性與安全性。

為推動企業降低融資成本，人民銀行福州開發區營管部同步指導民生銀行福州自貿片區分行協助企業申請科技創新和技術改造再貸款，並爭取設備更新中央財政每年1.5個百分點貼息政策支持。兩項政策疊加，將顯著減輕企業設備更新的融資成本。

下一步，人民銀行福州開發區營管部將持續推動轄區兩岸民生項目高質量發展，充分運用各項貨幣政策工具，強化金融合作紐帶作用，持續促進兩岸融合發展走深走實。