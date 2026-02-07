深化雙方連結 真理大學赴馬來西亞招生

音樂應用學系主任何月妃帶領在校生及校友前往馬來西亞展開招生行程。（圖：真理大學提供）

真理大學長期致力於國際交流，與馬來西亞華文獨立中學建立穩定合作，吸引許多馬來西亞僑生來台就讀。為了深化雙方連結並進行招生宣傳，音樂應用學系主任何月妃帶領在校生及校友前往馬來西亞展開招生行程。

首站是馬六甲的培風中學，這所成立於一九一三年的學校，身為馬六甲唯一的華文獨立中學，堅持中華文化的傳承。此次交流由校友李恩澤協助，他在校內推廣音樂教育，讓音樂在古城中持續流動。

接著，參訪團前往華德福教育學校，該校強調多語教育與全人發展，與真理大學的教育理念相符。第三站是馬來西亞藝術學院，該校學生常選擇進入真理音樂應用學系，校友們也樂於分享在台的學習經驗。隨後，團隊造訪濱華中學，向選修音樂的高三學生介紹課程模組，學生們對校園及課程內容表現出濃厚興趣。最後兩站為中華獨立中學與循人中學，何月妃主任感謝各校的支持，介紹學系特色及其他學習資源。

此次行程不僅讓馬來西亞師生更了解真理大學音樂應用學系，也加深了兩地的情誼，為招生宣傳畫下完美句點。