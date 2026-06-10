深化AI布局！橘子集團投入算力中心計畫、強攻AI算力商機

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〔記者張慧雯／台北報導〕橘子集團 (6180)繼參加COMPUTEX發表AI跨域解決方案後，今(10)日再宣布AI新戰略，預計將投入中大型算力中心計畫，切入日益增長的算力供應市場，將龐大的AI運算需求，轉化為挹注集團營運成長的實質動能，展現深耕AI市場的決心。

根據摩根士丹利最新報告指出，全球AI市場正處於大規模部署的擴張期，AI產業亦被定義為「長線成長循環(Long-term Growth Cycle)」，隨著AI應用加速走向商業化，掌握AI運作所需的高效運算能力，已成為企業在AI時代創造穩定營收的核心關鍵，有鑒於此，橘子集團預計投入中大型算力中心的發展計劃，也將自有的中和機房全面升級為高階算力中心，期望藉由此一戰略布局，對外提供強韌的算力資源，並協助跨產業客戶加速導入AI應用服務，為集團打造穩健收益。

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至於遊戲方面，橘子也指出，迎接暑假將推出大型改版，《新楓之谷》夏季改版舉辦線下玩家活動，並透過經典職業進化、全新BOSS及養成內容更新，持續提升玩家活躍度表現；同時釋出《新楓之谷：經典版》開服訊息，預計於7月展開事前預約，搶攻旺季商機，《新瑪奇》則將推出主線劇情改版，帶動互動熱度，期能穩固暑期營運動能。

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