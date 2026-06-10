深化AI布局！橘子集團預計投入算力中心計畫 強攻AI 算力商機！

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▲橘子集團預計投入算力中心計畫，強攻AI 算力商機。（圖／橘子集團提供）

為展現深耕 AI 市場的決心，橘子集團（6180）繼參加COMPUTEX發表 AI 跨域解決方案後，今（10）日再宣告AI新戰略，預計將投入中大型算力中心計畫，切入日益增長的算力供應市場，將龐大的 AI 運算需求，轉化為挹注集團營運成長的實質動能。

根據國際金融服務公司摩根士丹利最新報告指出，全球AI市場正處於大規模部署的擴張期，AI產業亦被定義為「長線成長循環（Long-term Growth Cycle）」。而隨著AI應用加速走向商業化，掌握AI 運作所需的高效運算能力，已成為企業 AI時代創造穩定營收的核心關鍵。

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有鑒於此，橘子集團預計投入中大型算力中心的發展計劃；此外，也將自有的中和機房全面升級為高階算力中心。期望藉由此一戰略布局，對外提供強韌的算力資源，並協助跨產業客戶加速導入AI應用服務，為集團打造穩健收益 。

隨著AI從提升效率邁向創造營收與重塑商業模式的新階段，橘子集團打造具備高度彈性與跨產業應用的「AI 全方位解決方案」，依據不同產業需求量身打造導入模式，協助企業實現「降本增收」的核心目標，攜手跨產業夥伴共同打造高效率、高產值的商業新局。

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