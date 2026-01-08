深化ESG社會參與 土地銀行邀畫家劉雲展出臺灣風光水彩創作

政治中心／王云宣、李志銳 台北報導民眾黨主席黃國昌日前捲入凱思國際公司"狗仔風波"，週刊再踢爆，接下來可能輪到黃國昌會被約談，對此黃國昌怒轟"是誰違反偵查不公開"？開嗆"想羅織入罪放馬過來"，不過除了他身陷風波，傳出他的岳父，也因為非法占用學產地欠租，官司纏身。民眾黨主席黃國昌岳父高熙治遭爆料非法佔用學產地欠租 地點位在天母圓環附近（圖／民視新聞）民宅鐵門深鎖，外圍築起高牆，這處位在台北天母的房宅，看似沒人居住，卻爆出爭議。民視記者王云宣：「位在天母圓環附近的這塊（學產）地，遭爆被黃國昌的岳父，還有石姓友人，非法佔用上百坪，而且至今租金尚未償還。」門外大大「石園」兩個字，好巧不巧就和週刊踢爆的「石姓友人」姓氏相同，門縫夾著大量信件、廣告，看似空屋，但鄰居私下透露，幾乎每天下午晚上，都有人進出。傳出現在這起租金給付糾紛，官司還沒結束，而黃國昌岳父的委任律師洪肇彤，就是黃國昌昔日時力黨團助理。聲源：媒體人詹凌瑀：「黃國昌的兒子，不是有一些法律糾紛嗎，其實那個律師也是找洪肇彤，如果再上網查，黃國昌其他的法律糾紛，這位洪肇彤就是他的御用律師，如果他的岳父相關案件，也是找黃國昌的御用律師，我相信黃國昌，不會對他岳父的案情是毫無所悉的。」民眾黨主席黃國昌：「我岳父請律師，依法主張他的權益，到底有什麼問題。」民眾黨主席黃國昌岳父高熙治過去曾爆出建案爭議 如今再被爆非法佔用學產地欠租（圖／資料畫面）其實黃國昌岳父過去就曾遭週刊踢爆，在捷運旁的新建案，一樓大門外推，阻擋逃生通道，還有防火設施也不符規範，但不只家族陷入官司，黃國昌恐怕也自顧不暇。週刊再踢爆，黃國昌日前的養狗仔風波，專案小組已在跨年前約談凱思國際負責人李麗娟，傳出接下來，可能輪到黃國昌。民眾黨主席黃國昌：「特定的人有沒有被約談、講了什麼，鏡週刊怎麼知道？是通靈嗎？誰違反偵查不公開？想要羅織入罪放馬過來。」民眾黨主席黃國昌面對週刊爆料 回應＂要羅織入罪放馬過來＂（圖／民視新聞）面對指控，黃國昌聲稱沒在怕，而凱思國際公司也發出聲明，否認黃國昌為幕後實際負責人，並強調公司出資增資一切合法化，將蒐證提告捍衛清白。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：黃國昌家族風波不斷！ 岳父爆＂占用學產地欠租＂鬧上法院 更多民視新聞報導看衰民眾黨！蕭旭岑憂黃國昌、柯文哲會被抓去關 「綠白合也說不定」週刊爆黃國昌恐改列「貪污案被告」！律師點出三大異常為選新北演很大？黃國昌辭立委又點名綠營 吳思瑤怒了：政治撈仔

