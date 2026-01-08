深化ESG社會參與 土地銀行邀畫家劉雲展出臺灣風光水彩創作
公股行庫持續深化企業社會責任。土地銀行今天表示，於總行「館前藝文走廊」推出「彩繪自然－劉雲水彩創作展」，邀請投入藝術創作逾半世紀的客家籍畫家劉雲展出近30年代表作品，透過藝術展覽推動文化參與與在地美學，展期自1月8日至1月28日止，平日開放參觀。
本次在土銀總行(臺北市中正區館前路46號）展覽的劉雲作品題材涵蓋基隆北海岸、苗栗山城聚落、北投與深坑老街及台南古蹟景觀，包括〈基隆海岸風光〉、〈苗栗大坑村伯公廟〉等，呈現臺灣多元地景與人文生活樣貌，反映藝術家長年走訪各地、記錄土地風貌的創作歷程。
劉雲畢業於國立藝專西畫組（現國立臺灣藝術大學），曾任雜誌美編，創作生涯逾50年，其作品融合西畫美學與水彩、水墨技法，展現濃厚情感與個人風格，曾獲中華藝文會榮譽金獎肯定。目前亦擔任臺灣國際水彩畫協會理事，長年投入藝術教育與後進培育。
土地銀行指出，「館前藝文走廊」自94年設立以來，已成為行內推動文化公益的重要平台，累計提供上百位藝術家展出空間，並透過戲曲包場、公益演出與藝文贊助等方式，例如包場臺灣布袋戲《素還真》電影回饋客戶、邀請「亦宛然掌中劇團」舉辦公益表演及贊助「李靜芳歌仔戲團」演出等，持續支持臺灣本土文化產業發展。
土銀強調，將持續結合金融本業與文化推廣，深化ESG中「社會參與」的長期投入，透過藝術與文化連結社會大眾，累積企業無形價值，朝向經濟發展與社會共好的永續目標邁進。
