深受中國漁船非法捕撈之苦 日本將協助南美國家加強打擊

一艘在阿根廷外海非法捕撈的中國漁船。照片來源：阿根廷海軍部



為協助南美洲國家打擊中國漁船的非法捕撈，日本將提升對厄瓜多、秘魯、阿根廷、烏拉圭等國的援助，提供偵察無人機等裝備，加強海上巡邏。

《日經亞洲》報導，日本外務省已提撥3000萬日圓預算（約600萬元台幣），透過聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）向上述南美國家提供援助。

援助裝備除了無人機以外，還包括充氣式巡邏船，以及可分析無人機所攝影像的設備，辨識非法捕撈船隻的國籍、人員規模及船行路線。

廣告 廣告

中國漁船船隊在東太平洋的厄瓜多加拉巴哥群島（Galapagos islands）海域相當活躍，且自秘魯沿岸南下航行時，大多將全球衛星定位（GPS）應答器關閉，以躲避追蹤。

在大西洋海域，中國漁船船隊也在阿根廷、烏拉圭海域活動。

報導稱，中國船隊疑似進行未經通報及規範的非法捕撈作業，同時也進行海底地形測量等資訊收集活動，南美沿海國家已對中國漁船的資訊收集活動愈發警惕。

漁船船隊若關閉GPS追蹤裝置，要判定其航跡與船隻數量會較為困難。要採取執法行動必須擁有強大的海岸防衛隊，但許多南美國家並無此能力。

近年來，大量中國漁船在日本專屬經濟海域內太平洋「大和堆」附近非法捕撈，日本政府水產廳2020年就曾向4393艘中國漁船發出警告，要求離開日本海域。

《日經亞洲》指出，日本政府希望支持其他遭遇類似問題的國家。

在南美洲海域的非法捕撈漁船上，近年疑似出現漁工遭不當對待的人權侵害情況。根據通報，這些漁工面臨在嚴苛條件下長時間工作，處於沒有空調的高溫環境。

日本外務省指出，這些漁工有許多來自東南亞。加強打擊南美洲的非法捕撈活動，有助於保護這些漁工，也可能幫助日本促進與南美國家的關係。

2023年8月起，中國以日本排放核處理水為由，禁止日本水產品進口，但中國漁船卻在東北太平洋日本近海的三陸海域積極捕魚，這些漁獲能以「中國產」名義在中國出售。

更多太報報導

快訊／解放軍東部戰區今突宣布繞台軍演 稱對台獨勢力嚴重警告

「檢驗核威懾力」 金正恩親自視察長程巡弋飛彈試射

和澤倫斯基會談後 川普：數週後便可知道是否成功