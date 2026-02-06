深受普京信任！烏克蘭出身的俄軍情報局副手遭槍擊，基輔成為首要懷疑對象

俄羅斯一名高階將領驚傳在莫斯科遭槍擊，目前已被送往醫院搶救，不過因為傷勢嚴重，仍在與死神搏鬥。

根據BBC等外媒報導，遭襲擊的將領、是現年64歲的阿列克謝耶夫（Vladimir Alekseyev）中將，當天清晨在莫斯科住家附近，突然被不明人士開槍射擊，來不閃躲中槍後，歹徒還連開數槍後才逃離現場。醫院向媒體透露，多發子彈擊中阿列克謝耶夫背部。

槍擊事件發生在當地上午7時左右，地點為伏爾科拉姆斯克高速公路（Volokolamsk Highway）附近，一棟住宅大廳內。目擊者表示，當時只聽見槍聲與「救命」的呼喊聲。

「當我走出去時，他已倒在地上、而且全身是血。鄰居在旁邊尖叫並喊道，要我趕快叫救護車，他中槍了。」

公開資料顯示，這位遭槍擊的軍事將領阿列克謝耶夫，現任俄羅斯軍事情報總局（GRU）副局長，其上司、局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）剛剛率團前往阿布達比，參與烏克蘭的和平談判。與其他俄軍將領不同的一點，阿列克謝耶夫出生地是前蘇聯（USSR）時期的烏克蘭，家鄉位於中部行政區文尼察州（Vinnytska oblast）。

阿列克謝耶夫深獲總統普京（Vladimir Putin）信任，參與過敘利亞內戰等大小戰役，更被視為瓦格納傭兵集團（Wagner Group）創辦人之一。他在2023年、當集團首腦普里格津（Pavel Prigozhin）發動叛變時，選擇站在克里姆林宮陣營，公開譴責對方行徑，是「對國家與總統」進行背後捅刀。

2025年11月24日，俄羅斯聖彼得堡，一名路人走過寫著「俄羅斯的驕傲」的廣告看板，上面印有參與烏克蘭軍事行動的俄軍士兵。（美聯社）

由於在GRU擔任副手，阿列克謝耶夫也名列歐盟（EU）制裁清單之上，指責他曾負責運輸與使用神經毒劑「諾維喬克」（Novichok），該毒劑曾在2018年，被用於英國索爾茲伯里毒殺事件。

外界目前對槍擊動機眾說紛紜，有猜測指可能涉及烏克蘭情報單位，也有人認為與俄羅斯內部權力鬥爭有關。

俄羅斯軍事情報總局長期參與對烏作戰，阿列克謝耶夫自然也成為基輔的眼中釘之一，被視為發動空襲與偵察任務有關的重要人物。因此隨著此次槍擊發生，也讓烏克蘭第一時間就成為首要懷疑對象，但同時也無法排除，俄羅斯國內政壇或軍隊的內部鬥爭。

2025年12月15日。一棟建築上的電子廣告牌顯示俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的頭像。（AP）

畢竟阿列克謝耶夫曾被認為，在2024年促成前任國防部次長伊萬諾夫（Timur Ivanov）被逮捕入獄。只不過，外媒還提出另一個疑點，阿列克謝耶夫身為中將與副局長身份，還被授予「俄羅斯聯邦英雄」稱號，外加明知烏克蘭會針對俄軍高層進行跟蹤暗殺，他身旁卻幾乎沒有維安或保護措施，這點也讓外界感到非常震驚且疑惑。

