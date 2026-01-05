深受賴清德欣賞！民進黨擬7日徵召「牙醫榜首」温世政戰南投縣長

温世政將代表民進黨參選南投縣長。 圖：翻攝自世樺牙醫診所臉書粉絲專頁

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市長大選，秘書長徐國勇日前預告本週提名聚焦中部縣市。據了解，民進黨選對會7日開會時將建議徵召新北市牙醫師公會第28屆理事長温世政出戰南投縣長；同日，民進黨將召開中執會通過該參選人名單，並預計召開提名記者會，由總統暨民進黨主席賴清德親自為參選人披上競選背帶。據指出，温一路苦讀，其形象清新，也深受賴清德欣賞。

賴清德日前重申，農曆年前完成各縣市長提名目標不變。民進黨目前已經完成基隆市長、新北市長、苗栗縣長、台中市長、彰化縣長、雲林縣長、嘉義市長、宜蘭縣長、台東縣長提名。民進黨另完成初選縣市嘉義縣長、台南市長、高雄市長的政見發表會，將於12日至17日執行民調。

温世政2025年曾以牙醫界的代表身分晉見總統賴清德。 圖：翻攝自世樺牙醫診所臉書粉絲專頁

據了解，民進黨選對會預計7日上午開會，並將建議中執會徵召温世政出戰南投縣長，對上尋求連任的南投縣長許淑華。同日下午，民進黨中執會通過提名名單，並預計會後召開記者會，由賴清德親自介紹温世政出場。據指出，温的形象清新，且在家境不好的情況下一路苦讀、白手起家，深受賴清德欣賞。

南投縣議員沈夙崢接受《Newtalk》訪問表示，目前黨中央還沒有提名，但她有看過温世政的資料跟學經歷。據她了解，温有跟地方黨部、中央黨部討論過好幾次關於南投選戰的政見規劃，大家都滿期待的。

沈夙崢指出，在南投選舉需要對南投有規劃的人，才有辦法為民眾服務，尤其是接下來中央跟地方的關係、財政規劃等。她說，温世政獲得正式提名後，應該會得到地方、中央黨部全力支持，且温本身是南投孩子，也很年輕，其想法、論述、學術等狀況一定都會比現在的縣長更加說服民眾。

温世政出生南投，在921地震時家園全毀，當時27歲一無所有的他，北上求職謀生。他從技工學徒做起，並在28歲那年白手創立植牙專科中心，如今則成為大台北規模最大的牙醫集團。他24歲牙醫系畢業參加牙醫師國家考試高中狀元，現年52歲擔任新北市牙醫師公會理事長。

