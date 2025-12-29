深圳博物館展品「接地氣」出圈 網笑稱：不怕被盜

近日，有關於深圳博物館的調侃梗在網上意外爆火，因其展品很接地氣而被網友戲稱為「不怕被盜的博物館」。在媒體報導視頻中，遊客拍到的展品有「打工仔、打工妹」用過的生活用品、被子、鞋子等。

來源：YouTube

極目新聞報導，深圳博物館熱線服務台工作人員27日表示，確實有展出生活用品，但博物館內還是有很多珍貴的古代文物，「最老的藏品來自新石器時代」。

據官網簡介，深圳博物館成立於1981年，是集收藏、保護、研究、展示、教育於一體的綜合性博物館，國家一級博物館。現有藏品22.8萬多件，包括：文物藏品2.7萬多件（珍貴文物5457件，其他為一般文物）；物證藏品20.1萬多件（改革開放物證19萬多件，其他為民俗類等物證）。深圳博物館的藏品總目顯示，藏品年代序列完整，類別豐富。

廣告 廣告

該博物館公眾號推文曾提到，深圳博物館成立後負責、參與區域考古發掘和文物普查，摸清了深圳的文化遺產家底，基本廓清了深圳7000年的發展歷史，為研究本地史提供了寶貴的實物資料，充分證明深圳並非一個沒有歷史的小漁村。咸頭嶺遺址是深圳乃至珠三角地區迄今發現有準確測年的、最早的新石器時代遺存。此外，1981年在深圳南頭紅花園東漢墓出土的「九九乘法口訣」刻文陶磚，是深圳博物館的鎮館之寶之一。

更多世界日報報導

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了